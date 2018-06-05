Заканчивается действие программы помощи Греции

В конце августа заканчивается действие последней программы помощи Греции. В Афинах готовятся к возвращению после восьмилетнего отсутствия на мировые финансовые рынки. Пока все складывается для греков более-менее благоприятно. Возникшие было потенциальные проблемы, связанные с политическим кризисом в соседней Италии, которые могли помешать Афинам в связи с резким падением доверия инвесторов ко всему югу Европы, кажется, благополучно разрешились и отпали.

В самой Греции ситуация тоже вполне благоприятная для возвращения на финансовые рынки. На оптимистический лад настраивает, например, греческая экономика, которая прибавляет уже пять кварталов подряд.

По данным Статистического управления Греции Elstat, экономика «выросла» в январе-марте 2018 года на 2,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это самый высокий показатель за последние десять лет. 2,3% - очень даже неплохие цифры и для Европы в целом, даже если принять во внимание, что отталкиваться греческой экономике, сильно «упавшей» в первой половине «десятых» годов, пришлось с очень низкой базы. Обращает на себя внимание и то, что рост греческой экономики ускоряется – в последнем квартале 2017 г. он был втрое меньше и составил 0,8%.

Экспорт вырос на 9,5%, а импорт снизился на 2,7%. Валовое накопление основного капитала сократилось, по данным Elstat, на 8,3%.

«Мы видим свидетельства того, что экономика разворачивается в сторону роста,- прокомментировал статистику для Financial Times Никос Веттос, директор столичного института IOVE,- но он еще не стал прочной и стабильной тенденцией. Лучше всего дела сейчас обстоят у ориентированных на экспорт компаний. Что же касается потребления, то оно по-прежнему находится в состоянии стагнации. Произошло также и неожиданное снижение объемов инвестиций».

Правительство Алексиса Ципраса сейчас ведет переговоры с инвесторами о выходе из программы помощи. Ожидается, что парламент одобрит окончательный пакет административных и финансово-экономических реформ уже на следующей неделе. К слову, самое неприятное для простых греков в них – очередное сокращение расходов спровоцировало на прошлой неделе общенациональную 24-часовую забастовку.

Греция долго была самым слабым звеном еврозоны и поэтому очень уязвима перед внешними угрозами и проблемами. Выступая на прошлой неделе перед греческими бизнесменами, Алексис Ципрас предупредил, что кризис в Италии, который сейчас кажется начал затихать, но за которым может последовать и нечто подобное на Пиренейском полуострове, может негативно повлиять не только на процентные ставки по греческим гособлигациям, но и на переговоры, направленные на облегчение долговой ноши Эллады, составляющей внушительные для такой маленькой страны 320 млрд долларов.

«Ошибочно думать, что в августе, когда заканчивается программа помощи, все выстроятся в очередь с намерением предложить нам ставки, похожие, скажем, на немецкие»,- заявил глава правительства.

В сентябре 2019 года в Греции должны пройти парламентские выборы. Алексис Ципрас, популярность которого изрядно снизилась, намерен сделать главной темой предвыборной кампании «чистый» выход из программы оказания помощи Греции. Взгляды на выход правительства и Bank of Greece, главного банка Греции, отличаются. Премьер Ципрас с министрами хочет полного возвращения на рынки гособлигаций уже в сентябре. Банкиры же придерживаются более осторожного подхода и настаивают на постепенном возвращении. Они хотят договориться с кредиторами об еще одной, превентивной, так сказать, программе помощи, которая понадобится, по их мнению, в том случае, если международные инвесторы по инерции отнесутся к греческим гособлигациям с недоверием и откажутся их покупать. Правительство от четвертой кредитной линии наотрез отказывается.