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Москва, 05.06.2018

В «Нафтогазе» заявил об аресте активов «Газпрома»

«Expert Online» 2018
  • В «Нафтогазе» заявил об аресте активов «Газпрома»
ИноСМИ

Активы «Газпрома» в Голландии арестованы судом для выплаты «Нафтогазу» $2,6 млрд. Сумму присудил Стокгольмский арбитраж. Новость сообщает Twitter «Нафтогаза». Ранее арест активов «Газпрома» начали швейцарские приставы.

Сообщается, что «Нафтогаз» подала ходатайства об аресте долей «Газпрома» в дочерних компаниях на прошлой неделе и суд Голландии удовлетворил это ходатайство. При этом шесть из семи дочерних компаний «Газпрома» в Голландии «отказались сотрудничать с судебными исполнителями». «Однако все это никак не повлияет на арест», — сообщает украинская компания на странице соцсети.

В Амстердаме расположен головной офис Gazprom International. Компания принимает участие в международных проектах «Газпрома» по всему миру.

Ранее, «Нафтогаз» распространил информацию  проведении процедур по заморозке доли «Газпрома» в операторах газопроводов Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые проводят швейцарские судебные исполнители.

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