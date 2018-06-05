В «Нафтогазе» заявил об аресте активов «Газпрома»

Активы «Газпрома» в Голландии арестованы судом для выплаты «Нафтогазу» $2,6 млрд. Сумму присудил Стокгольмский арбитраж. Новость сообщает Twitter «Нафтогаза». Ранее арест активов «Газпрома» начали швейцарские приставы.

Сообщается, что «Нафтогаз» подала ходатайства об аресте долей «Газпрома» в дочерних компаниях на прошлой неделе и суд Голландии удовлетворил это ходатайство. При этом шесть из семи дочерних компаний «Газпрома» в Голландии «отказались сотрудничать с судебными исполнителями». «Однако все это никак не повлияет на арест», — сообщает украинская компания на странице соцсети.

В Амстердаме расположен головной офис Gazprom International. Компания принимает участие в международных проектах «Газпрома» по всему миру.

Ранее, «Нафтогаз» распространил информацию проведении процедур по заморозке доли «Газпрома» в операторах газопроводов Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые проводят швейцарские судебные исполнители.