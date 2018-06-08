Продолжают поступать неважные новости о крупнейшей экономики Старого Света – экономике Германии. Неожиданное падение заказов на промышленные товары в ФРГ в апреле привело вместо прогнозируемого роста промпроизводства на 0,3% к его падению на 1%. Снижение количества заказов в Германии фиксируется, кстати, четвертый месяц подряд.

Остальные макроэкономические показатели тоже не настраивают на положительный лад. Например, экспорт, главный локомотив экономики ФРГ, в апреле снизился на 0,3%. Евро отреагировал на негативные новости из Германии падением на 0,2% по отношению к доллару. В середине дня 8 июня на Франкфуртской бирже был зафиксирован курс 1,1772 доллара за евро.

Первую экономику еврозоны «поддержала» и вторая. Промышленное производство во Франции в апреле тоже снизилось. Вал негативных новостей из разных концов еврозоны свидетельствует об устойчивой тенденции – темпы роста экономики зоны единой европейской валюты замедляются.

Важное заседание правления ЕЦБ на следующей неделе, на котором будет решаться судьба программы количественного смягчения в Европе – покупки главным европейским банком гособлигаций членов еврозоны, пройдет в атмосфере затянувшейся слабости сильнейшей европейской экономики. Руководство главного европейского банка винит в замедлении темпов роста нездоровый экономический климат, вызванный, главным образом, протекционистской политикой США. В нынешней коррекции, считают во Франкфурте, где находится правление ЕЦБ, виноват и довольно сильный рост экономики в прошлом году, не подкрепленный фундаментальными показателями.

К сожалению, констатируют в Берлине и Брюсселе, падение промышленного производства в Германии не изолированное событие. В апреле количество заказов на промышленные товары снизилось на 2,5%, а в мае в еврозоне замедлилась активность деятельности частного сектора. По мнению чиновников Министерства экономики ФРГ, на производстве сказались апрельские праздники. Впрочем, в министерстве признают и то, что рост экономики замедлился объективно.

Конечно, первая экономика Европы видела и не такие плохие времена в своей современной истории и без особых проблем преодолевала их. Вот и сейчас аналитики Commerzbank указывают на то, что снижение темпов роста носит временный характер и приводят в качестве доказательства рост в мае экономического индекса, известного под названием «Ранняя птица». Этот показатель учитывает множество факторов, например, краткосрочную динамику цен на недвижимость, и позволяет прогнозировать развитие экономики ФРГ в ближайшем будущем. Его рост, кстати, произошедший частично за счет недавнего ослабления евро - хороший знак для экономик, ориентированных на экспорт, к которым, в первую очередь, относится и немецкая. В анализе Commerzbank подчеркивается, что хотя замедление темпов роста немецкой экономики продлится немного дольше, чем прогнозировали экономисты, это все же временное явление, а не конец подъема экономики, как боятся пессимисты.