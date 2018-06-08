Владимира Путина в Пекине встретили российскими флагами

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Пекин для переговоров с руководством Китая. В столице КНР российского лидера встретили с государственными флагами России. Ожидается, что Владимир Путин проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, после чего лидеры подпишут совместное заявление.

Помимо Си Цзиньпина, российский президент встретится с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, а также премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

В ходе визита планируется заключить пакет крупных договоров в сфере коммерческого сотрудничества. Также ожидается подписание документов о сотрудничестве в энергетике, космосе, защите интеллектуальной собственности и других сферах. Кроме того Москва и Пекин обсудят ситуацию вокруг Ирана и КНДР.

Китай на сегодня является одним из ключевых партнеров России на международной арене. Страны схожи по отношению и подходу к главным международным проблемам, включая ситуацию на Украине, на Корейском полуострове, Ближнем Востоке и в Северной Африке. Россия поддерживает Китай по тайваньскому вопросу, передает РИА новости.