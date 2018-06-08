Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 08.06.2018

Владимира Путина в Пекине встретили российскими флагами

«Expert Online» 2018

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Пекин для переговоров с руководством Китая. В столице КНР российского лидера встретили с государственными флагами России. Ожидается, что Владимир Путин проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, после чего лидеры подпишут совместное заявление.

Помимо Си Цзиньпина, российский президент встретится с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, а также премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

В ходе визита планируется заключить пакет крупных договоров в сфере коммерческого сотрудничества. Также ожидается подписание документов о сотрудничестве в энергетике, космосе, защите интеллектуальной собственности и других сферах. Кроме того Москва и Пекин обсудят ситуацию вокруг Ирана и КНДР.

Китай на сегодня является одним из ключевых партнеров России на международной арене.  Страны схожи по отношению и подходу к главным международным проблемам, включая ситуацию на Украине, на Корейском полуострове, Ближнем Востоке и в Северной Африке. Россия поддерживает Китай по тайваньскому вопросу, передает РИА новости.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Аддитивное производство перевернет целые отрасли

    Аддитивное производство дает новые возможности для изготовления изделий. Эта технология меняет мир, изменяя способы проектирования и производства

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"

    Накопи мили на Бали

    Альфа-Банк представил новую программу для путешественников AlfaTravel

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: «двойной удар» станет разрушительным
      Курс доллара: «двойной удар» станет разрушительным
    2. Курс доллара: наступает переломный момент
      Курс доллара: наступает переломный момент
    3. Германия ответила Польше на требования блокировать «Северный поток-2»
      Германия ответила Польше на требования блокировать «Северный поток-2»