Собянин предложил сделать выходным день открытия ЧМ-2018 по футболу

Столичный градоначальник Сергей Собянин обратился к руководителям предприятий и организаций Москвы с предложением объявить 14 июня – день открытия ЧМ-2018 по футболу – выходным.

По мнению мэра, это позволит предотвратить серьёзные транспортные проблемы, передаёт сайт радиостанции «Говорит Москва».

«Дело даже не в том, что приедут десятки тысяч болельщиков, команд, много будет матчей проведено на наших стадионах, но особая проблема во время открытия чемпионата и закрытия», — резюмировал Собянин.

Ранее стало известно, что что мэр Сочи Анатолий Пахомов подписал распоряжение, согласно которому дни проведения матчей чемпионата мира по футболу в городе-коурорте объявляются выходными.

Напомним, ЧМ-2018 по футболу пройдёт в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся в 11 российских городах: в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Казане, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

В день открытия мундиаля 14 июня в Москве ждут руководителей свыше 10 государств.