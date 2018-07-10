Президент США Дональд Трамп совершил очередной кульбит во внешней политике, пойдя на резкое сближение с Россией, однако, это было не спонтанное решение, а необходимый шаг в последовательно реализуемой стратегии. Добившись политических и экономических успехов во внутренней и внешней политике, Дональд Трамп стал более субъектен в качестве президента США.

Не существует одного отдельно взятого фактора, который подтолкнул Дональда Трампа к решению провести переговоры с Владимиром Путиным. Президент США активно переформатирует мировое политическое и экономическое устройство мира, и союз с Россией необходим ему для успешной реализации намеченного плана. «Сделать Америку вновь великой» невозможно без разрушения сложившихся политических и экономических союзов, а Россия, в новой мировой политической комбинации не несет угрозы для Америки. Напротив, интересы двух сверхдержав совпадают. Несмотря на огромные издержки, которые понесет Дональд Трамп из-за нападок политических оппонентов внутри США, он вынужден вступить в диалог с Кремлем, поскольку не может совершить ряд запланированных шагов без договоренностей с Россией по комплексу вопросов мировой политики.

Опоздание на полтора года

Дональд Трамп еще во время избирательной компании провозгласил курс на нормализацию отношений с Россией. Но первые полтора года президентства Трамп вынужден был отбиваться от нападок политических противников, находясь под угрозой импичмента. Отношения с Россией вместо улучшения, напротив, резко ухудшились. Конгресс США, отодвинув президента от решения внешнеполитических вопросов, ввел санкции в отношении Москвы, и Трамп вынужден был визировать это решение – законодатели легко преодолели бы его вето. Проигравшие выборы демократы и спецслужбы США объединились против президента, на это наложилось «эхо минувшей холодной войны» - русофобия, распространенная среди политической элиты США. Демократическая партия в полном составе встала в оппозицию к Трампу, так и не сумев смириться с проигрышем на президентских выборах. Сенатор Джон Маккейн, бывший соперник Барака Обамы на президентских выборах, олицетворяет собой иррациональный подход к российско-американским отношениям – «никогда и ни за что». Обиду сенатора можно понять: его самолет в 1967 году «мирно бомбивший» столицу Вьетнама был коварно сбит системой ПВО советского производства, а сам Маккейн провел пять лет в плену у «неблагодарных» вьетнамцев. Но самым сильным противником действующего президента стали спецслужбы США.

Директор ФБР Джеймс Коми позиционировал себя как весомую политическую фигуру. В отношении Хилари Клинтон ФБР вело длительное расследование из-за нарушений правил работы с секретными документами, который экс-госсекретарь рассылала через обычную почту. Коми по своей прихоти то останавливал расследование в отношении Клинтон, то снова возобновлял, надеясь держать нового президента США на «коротком поводке». Победа Дональда Трампа не сильно расстроила Коми, который давно внедрил агента ФБР в избирательный штаб Трампа и собирался раскручивать тему «российского вмешательства» в американские выборы. В Конгрессе США Коми перешел к внешнеполитическим заявлениям, сказав, что Россия является главной угрозой для США. При этом Коми не брезговал «сливом» в прессу содержания своих личных бесед с президентом. В итоге Трамп принял единственно возможное решение: уволил Джеймса Коми с поста главы ФБР.

Давление спецслужб

Тем временем за американского президента взялся другой бывший директор ФБР Роберт Мюллер, ведущий расследование предполагаемого сговора избирательного штаба Трампа с Россией. Адвокат Дональда Трампа Джей Секулов резонно заметил, что преступления под статьёй «сговор» нет в федеральном законодательстве США. Расследование Мюллера может иметь лишь одну цель: собрать как можно больше компромата на Дональда Трампа и добиться импичмента строптивого президента. Пока успехи Мюллера не впечатляют. Среди обвинений выдвинутых против окружения Трампа - ложь под присягой при даче показаний и финансовые нарушения бывшего руководителя избирательного штаба Трампа Пола Манафорта, совершенные во время работы политтехнологом на Украине. Пытаясь поймать сотрудников избирательного штаба или администрации Трампа на не имеющих отношения к делу нарушениях, следователи надеются добиться от них показаний на президента в обмен на личное прощение. Но существенных доказательств вины самого Трампа Мюллер так и не смог найти.

Устав от постоянных нападок, Трамп перешел в контратаку на следователей: по его требованию Минюст США начал расследование в отношении ФБР. Ранее выяснилось, что два агента ФБР из команды спецпрокурора Роберта Мюллера, Питер Стржок и Лиза Пейдж, еще в 2015 году преследовали цель не допустить победы Дональда Трампа на президентских выборах. В заговоре против Трампа был так же замешан заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб, сторонник Хилари Клинтон. Его жена баллотировалась в сенат штата Виргиния от демократов и получила 675 тысяч долларов пожертвований от Демократической партии Виргинии и еще одной организации, близкой к Хиллари Клинтон. При этом ФБР «потеряло» переписку Питера Стржока и Лизы Пейдж.

В обнародованном 14 июня 2018 года докладе генерального инспектора Минюста США Майкла Горовица говорится: «Мы пришли к выводу о явных и серьезных нарушениях норм ФБР». В это трудно поверить, но Минюст США выяснил, что Джеймс Коми, ведя расследование в отношении Хилари Клинтон, сам пользовался личной почтой для передачи секретной информации, видимо, считая, что закон ему не писан. При этом генеральный инспектор Минюста не нашел признаков того, что Коми пытался повлиять на выборы. Дональд Трамп потребовал от Минюста США продолжить расследование и выяснить, внедряло ли ФБР своих информаторов в его предвыборный штаб в 2016 году, а также принимались ли данные меры по запросу администрации его предшественника Барака Обамы. «Если это так, это больше, чем Уотергейт», - заявил президент. Дональд Трамп дал понять агентам и следователям ФБР, что они перестали быть кастой неприкасаемых, а любая самодеятельность в расследованиях им дорого обойдется. Как минимум им грозит позорная отставка, а возможно и уголовное преследование.

Угроза импичмента по итогам расследования Мюллера становится все менее вероятной. Для начала этой процедуры достаточно простого большинства голосов в нижней палате Конгресса — Палате представителей. Далее дело об импичменте президенту передается в верхнюю палату — Сенат, где за импичмент должны проголосовать две трети парламентариев, 67 из ста сенаторов. Даже в случае, когда доказан факт совершения преступления, Конгресс решает, заслуживает ли президент из-за этого правонарушение досрочного отстранения от власти. При этом Республиканская партия, контролирующая обе палаты Конгресса, вряд ли проголосует за отстранение своего лидера от должности, поскольку Дональд Трамп добился существенных успехов в экономике и внешней политике.

Достижения Трампа

Полгода назад Конгресс утвердил предложенную Трампом реформу налогообложения, предусматривающую резкое снижение налогов. Экономика США показывает неплохие результаты: она растет 9-й год подряд, а рост ВВП во втором квартале 2018 года, по предварительным данным, составил более 4%, став рекордным показателем с третьего квартала 2014 года. Показатель безработицы в мае опустился до 3,8% - лучший показатель с 2000 года. Снижение безработицы происходит несмотря на рост трудоспособного населения - за время президентства Трампа было создано 3,4 млн. новых рабочих мест.

В идущем второй год споре Трампа с местными судами и муниципалитетами по поводу его указа о миграции Верховный суд США окончательно встал на сторону президента. Согласно указу в США ограничен въезд гражданам из Ирана, Ливии, Сирии, Сомали, Йемена, Судана и Ирака. Кроме того, Верховный суд принял решение о том, что профсоюзы, представляющие интересы госслужащих, не могут взимать взносы с лиц, не являющихся членами профсоюза. Лидеры профсоюзов госслужащих близки к Демократической партии США, и сокращение их финансирование на руку действующему президенту.

Еще одной хорошей новостью для Трампа стало известие о том, что один из девяти членов Верховного суда США Энтони Кеннеди объявил об уходе в отставку. Часто голоса в Верховном суде США разделялись пополам и голос Энтони Кеннеди становился решающим. Не смотря на то, что Энтони Кеннеди был назначен на должность еще республиканцем Рональдом Рейганом и слыл консерватором, при голосованиях он иногда перебегал в либеральный лагерь. Например, при решении о легализации однополых браков в США мнение Энтони Кеннеди по этому поводу стало решающим. С его уходом Трамп может предложить на утверждение Сенату более стойкую кандидатуру и заручится поддержкой Верховного суда.

Внешнеполитическая активность Трампа многими экспертами в США оценивается как эффективная. Конфликт с Северной Кореей, раздутый до степени психоза американского населения, был эффектно превращен Трампом во внешнеполитическую победу. Соглашение с Саудовской Аравией о покупке американского оружия, с учетом контрактов на обслуживание и инвестиционных соглашений, потянул на сумму в 380 млрд долларов и также произвел впечатление внутри США. Знакомство с канцлером ФРГ Ангелой Меркель новый президент США начал с просьбы вернуть 375 млрд долларов, которые Германия по подсчетам Трампа не доплатила в бюджет НАТО. Разгром запрещенного в России Исламского Государства в Ираке и Сирии Трамп приписал себе. Защита внутреннего рынка от иностранных товаров должна вызывать чувство благодарности у местного бизнеса и простых американцев.

Жесткая антимигрантская политика Трампа приносит свои результаты: в июне на мексиканской границе было арестовано 34 тыс. нарушителей, что на 16% меньше чем в мае. На этом фоне проходят демонстрации протеста с довольно абсурдными требованиями : не задерживать незаконных мигрантов. Кроме того, протестующие требуют не разлучать нарушителей границ с их детьми, не взирая на то, что Трамп уже подписал соответствующий указ, запрещающий это делать. Дальше всех пошла сенатор от Демократической партии Кирстен Джиллибранд, которая предложила ликвидировать Иммиграционную и таможенную службу США, поскольку она «превратилась в депортационную силу», а на ее месте нужно создать «что-то новое». При этом Демократическая партия предпочитает не вспоминать, что при «добром» президенте Бараке Обаме Иммиграционная и таможенная служба депортировала из США четверть миллиона нелегалов в год.

Атаки либеральной прессы на Дональда Трампа начали приносить обратный эффект: два года непрерывных стенаний на тему «как ужасен Трамп» утомят кого угодно. Согласно опросам общественного мнения, рейтинг поддержки Трампа, падавший до 35% в конце прошлого года, вернулся к показателю в 45%, а выше он был только в момент избрания его президентом и составлял 46%. Упрочив таким образом свои позиции внутри страны, Трамп развязал себе руки в принятии внешнеполитических решений. Американский президент явно не желает окончательно отталкивать Россию, поскольку та рано или поздно может объединиться с торговыми конкурентами США.

Концентрированная экономика

После начала периода глобализации, по мнению Трампа, США попали в положение цугцванга, и без изменений правил игры Америке гарантировано поражение. Пока США ещё сохраняют за собой звание первой экономики мира, обладая четвертью мирового ВВП, и сохраняют лидерство в разработке передовых технологий. При этом глобализация приносит огромные деньги международным инвестиционным фондам, но оставляет простых американцев без работы, а бюджет США со зловещей суммой дефицита в 666 млрд. долларов в 2017 финансовом году. «Ржавый пояс» США нищает и ржавеет в прямом смысле слова – ветшает инфраструктура городов. При этом разрыв в экономическом и технологическом развитии с ЕС и Китаем последние годы стремительно сокращается. Перед Трампом стоит задача увеличить этот разрыв, что можно сделать двумя способами: подстегнуть американскую экономику и сдержать претензии ЕС и Китая на лидерство в передовых отраслях. Единственной опасность для США представляется ситуация, когда потенциальные жертвы американского давления объединятся и выступят единым фронтом против Вашингтона, вовлекая в свой союз другие страны. Возможный мировой торговый союз может поставить крест на долларе, как основном средстве международных расчетов. Поэтому Трамп вводит торговые ограничения индивидуально, в разное время и на разные группы товаров, чтобы у каждой страны был шанс договориться с США отдельно от других, избегая дискуссий в рамках уже мертвого ВТО. Южная Корея, например, чтобы избежать пошлин на сталь и алюминий согласилась на квоты. Китай и ЕС долго вели переговоры с США, совершенно не интересуясь нарушением общих правил, прописанных в ВТО.

Использование защитных торговых барьеров - обоюдоопасное оружие, от которого могут пострадать обе стороны торговой войны. Но у Вашингтона есть преимущество: во-первых, у США доля внешней торговли в ВВП одна из самых низких в мире, а во-вторых, со всеми участниками конфликта у США большой торговый дефицит. В результате торговой войны с любой страной мира, потери Штатов будут меньше как в абсолютных цифрах, так и по влиянию на ВВП.

Утка по-пекински

Главной жертвой нового мирового порядка призван стать Китай, который не скрывал своих планов потеснить США на мировом Олимпе. Трамп требовал от Китая сократить торговый дефицит к концу 2020 года на 200 млрд. долларов (с нынешних 376 млрд) и соблюдать права интеллектуальный собственности. Как известно, китайцы всегда без фанатизма относились к защите патентных прав, творчески перерабатывая все, что плохо лежит на прилавках мирового рынка. Переговоры шли долго, но закончились безрезультатно: с 6 июля начали действовать американские пошлины в размере 25% на перечень из тысячи наименований китайских товаров. В него попала в основном высокотехнологическая продукция - авиационная, средства связи, лекарства и медицинское оборудование, продукция машиностроения и другие. По мнению американцев, здесь Китай незаконно использует чужие технологии. Пошлины должны были коснуться 10% экспорта КНР в США на сумму в 50 млрд. долларов. Китай в ответ ввел 25%-ные пошлины на американские товары на сумму в 34 млрд и еще на 16 млрд. долларов обещает чуть позже. Трамп в свою очередь поручил подготовить новые ограничения на товары из Китая еще на сумму 200 миллиардов долларов, но на этот раз пошлины должны составить «всего» 10%. Также Трамп пригрозил, что может обложить пошлинами весь полутриллионный экспорт Китая в США. В этом случае финансовые потери КНР окажутся на порядок больше американских. Только на новостях о возможном введении пошлин юань с марта этого года подешевел на 6,8%. А с начала года индекс Shaghai Composite потерял 20% , а фондовый рынок КНР потерял около 1 трлн долларов капитализации.

Еще страшнее для Пекина попасть под американские санкции из-за нарушения прав интеллектуальной собственности. Весной этого года Вашингтон провел показательную порку китайской компании ZTE - второго по величине производителя телекоммуникационного оборудования и мобильных телефонов в Китае. Компания ведет свой бизнес в более чем 160 странах и имеет 13 собственных научно-исследовательских центров в Китае, США, Швеции и Корее. По мнению властей США, с 2010 по 2016 год ZTE продавала в Иран и КНДР устройства, изготовленные с применением деталей из Соединенных Штатов. В итоге запрет распространился на поставки ZTE микропроцессоров американского производства, а ещё планировалось запретить продажи телефонов на территории США. В результате ZTE полностью остановил производство, а чтобы выйти из-под санкций компания согласилась выплатить один миллиард долларов штрафа правительству США, а так же положить на специальный целевой депозитный счет 400 млн. долларов сроком на 10 лет на случай новых нарушений. В рамках соглашения с США ZTE необходимо будет сменить совет директоров, уволить всех руководителей в должностях выше или на уровне старшего вице-президента, а также всех менеджеров, связанных с нарушениями, и нанять одобренного США координатора вопросов соблюдения выдвинутых Вашингтоном условий.

Что ожидает Китай в случае введения США широкомасштабных санкций против высокотехнологичного сектора экономики страшно себе представить. Внутренний спрос в Китае не способен заменить американский рынок. Хотя населения Китая в четыре раза больше чем в США, но при этом его доходы в четыре раза ниже американских. После совершения самых необходимых покупок – еды, одежды и т.п., у массового потребителя не остается лишних денег на покупки дорогостоящих технологических новшеств, что прекрасно описано функциями Торнквиста.

Копилка пуста

Перед переговорами с Владимиром Путиным Дональд Трамп посетит саммит НАТО. Представитель Белого дома ​Хоган Гидли так описал настрой своего шефа перед саммитом: «На эту встречу президент собирается с намерением защитить американский народ, выразить поддержку нашим партнерам и союзникам. В то же время, как он много раз говорил, Америку часто воспринимают «свиньей-копилкой» для всего мира. И это нужно прекратить. Желая сразу настроить коллег по альянсу на конструктивный лад, Трамп написал письма руководителям ФРГ, Бельгии, Нидерландам, Италии, Испании, Португалии, Люксембургу и Норвегии, в которых напомнил об обязательстве тратить на оборону два процента ВВП. США тратят на оборону 3,58%, в то время как Германия лишь 1,2%. При этом Берлин тратит на беженцев более около 22 млрд евро в год, а требуемые Трампом дополнительные 0,8% ВВП на оборону составляют 23 млрд евро – практически равные суммы. Таким образом получается, что Ангела Меркель занимается благотворительностью внутри страны за счет США. При этом профицит бюджета Германии в 2017 году составил 38,4 млрд евро, а США, имея огромный дефицит бюджета, выходит, платят за Германию. Очень забавную позицию занял министр иностранных дел Жозеп Боррель, отвечая на вопрос о письме Дональда Трампа. «Мы тратим меньше, чем требуют стандарты НАТО, но очень эффективно», — заявил испанский министр.​

Такой подход союзников по НАТО давно не устраивает Трампа, и разговор предстоит предельно жесткий. Поддержание статуса первого по военной силе государства в мире - дорогое удовольствие: на военные нужды США тратят 700 млрд. долларов и еще около 60 млрд. на спецслужбы. Но американская экономика не генерирует такого количества средств, поэтому государству приходится выходить на долговой рынок и занимать со средней скоростью в триллион долларов в год. Речь уже не идет о возможности вернуть этот долг, возникают опасения, что США окажутся не в состоянии его обслуживать. Во время президентской избирательной кампании 2016 года Дональд Трамп заявил: «А что будет, если ставки вырастут на 2, 3, 4 процентных пункта? Мы потеряем страну».

Требования об увеличении выплат в бюджет НАТО наверняка будут увязываться Трампом с торговыми проблемами. Американский президент не так давно спросил президента Франции Эммануэля Макрона: «А зачем вам ЕС?» Формула предельно простая: не нравятся ограничения в отношении ЕС – выходите из ЕС и договаривайтесь с США индивидуально. Первая европейская страна, которая решится не следовать общей политике ЕС, а пойдет на прямые переговоры с США, получит режим наибольшего благоприятствования в торговле. Политика Трампа по развалу единой позиции ЕС не имеет альтернативы – Европейский союз слишком сильный противник даже для США. Трамп не желает вести разговор не только в рамках ВТО, но и в рамках НАТО или США-ЕС, где американский голос равен остальным. Президент США предпочитает говорить с позиции силы. В ожидании обострения отношений внутри НАТО нервы не выдержали у посла США в Эстонии Джеймса Мелвилла: он подал в отставку из-за несогласия с политикой Трампа.

Предмет переговоров

Россия, не являясь экономическим соперником для США, тем не менее обладает большим политическим и военным потенциалом и, по замыслу Трампа ни в коем случае не должна попасть в объединенный лагерь противников США. ЕС, в очередной раз продливший санкции в отношении России, на ближайшее время закрыл возможность политического сближения с Россией, чем намерен воспользоваться Трамп. России, в свою очередь, не стоит дожидаться, пока ЕС созреет к переговорам с Москвой – переговоры с США лишь ускорят этот процесс.

Кроме желания Трампа убедиться, что Москва не пойдет на резкое сближение с ЕС и Китаем, он нуждается в помощи России на Ближнем Востоке. В Сирии, откуда Трамп хочет вывести американские войска, также необходима координация действий России и США, чтобы война не вспыхнула с новой силой. Кроме того, США твердо решили покончить с иранским влиянием в Сирии и Ираке, обезопасив таким образом Израиль. Первый пакет американских санкций в отношении Ирана будет введен 6 августа. Они коснутся автомобилестроительного сектора Ирана и торговли ценными металлами. А 4 ноября Вашингтон планирует ввести полное эмбарго на экспорт иранской нефти и заморозить счета Центрального банка Ирана. Трамп уже попросил Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти на 2 млрд. баррелей в сутки, чтобы компенсировать выпадающие 2,6 млн баррелей экспортируемые Ираном. В ответ Иран пригрозил перекрыть Ормузский пролив, через который экспортируется почти пятая часть потребляемой в мире нефти. Если Иран попытается реализовать свою угрозу, это будет означать войну США и Ирана. И США заинтересованы в том, чтобы Россия не поставляла Тегерану современные системы вооружения.

Ещё один вероятный пункт переговоров - Турция, идущая по пути исламизации и усиливающая антиизраильскую риторику. Анкара закупила российские системы противоракетной обороны С-400, что также не нравится США.

Россию в предстоящих переговорах интересует отмена американских санкций, но Трамп самостоятельно отменить их не сможет — они были приняты Конгрессом США и имеют статус закона. Однако заключить широкоформатное соглашение с Россией по целому комплексу проблем, а затем убедить американских законодателей в необходимости его реализации Дональд Трамп решил попытаться. 6 ноября состоятся промежуточные выборы в Конгресс США, по итогам которых выберут новый состав Палаты представителей и обновится треть Сената. Возможно, в парламенте США окажется больше сторонников Трампа, и конгрессмены поддержат его сегодняшние внешнеполитические инициативы.