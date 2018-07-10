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Москва, 10.07.2018

Норвежские нефтяники начали забастовку, котировки «чёрного золота» пошли вверх

«Expert Online» 2018

Около 700 рабочих морских нефтегазовых буровых установок, расположенных в Норвегии, начали забастовку.

Официально забастовка началась сразу же после того, как переговоры между профсоюзами Safe, YS и Ассоциацией судовладельцев, представляющей интересы работодателей, зашли в тупик в вопросе по зарплате, пишет газета «Коммерсант».

По данным издания, если в скором времени профсоюзам и работодателям не удастся договориться, к забастовке присоединятся еще более 900 нефтяников.

Отмечается, в эта масштабная акция может затронуть такие компании как Transocean, Odfjell Drilling, Rowan Companies, Maersk Drilling, Seadrill, Equinor, Aker BP, Lundin Petroleum.

Сразу после начала забастовки нефтяные котировки перешли в рост. Так, «чёрное золото» марки Brent пробила 78,62 долл. за баррель и продолжает идти вверх.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть продолжают расти на новостях о возможных перебоях в поставках из-за предстоящей забастовки рабочих на норвежских добывающих предприятиях. В частности, инвесторы опасаются забастовки, из-за того, что это неизбежно скажется на объёмах нефтедобычи

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