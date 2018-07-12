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Москва, 12.07.2018

Укладка железнодорожных путей к Крымскому мосту вышла на финишную прямую

«Expert Online» 2018

Как сообщает информационный центр «Крымский мост», уже подготовлено более 80% верхнего железнодорожного полотна на Кубани, которое соединит Крымский мост с транспортной системой материковой России.

Уточняется, что подход, состоящий из двух веток, строится со стороны Таманского полуострова бесстыковым способом. Дорогу укладывают на подготовленный балластный слой из песка и щебня. Длина рельс составляет 800 метров.

Отмечается, что «это так называемый бархатный путь из рельсовых плетей».

«Чем длиннее рельсы, тем меньше стыков между ними, проходя по которым колеса составов характерно стучат. По бархатному пути поезда ходят бесшумно и плавно», - рассказал начальник проектного управления ФКУ «Ространсмодернизация» Виталий Бешлиу.

Он отметил также, что дорога, построенная подобным способом надежнее и долговечнее.

Напомним, ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста ожидается в 2019 году. Уже готов более чем на 70%  свайные фундаменты, опоры, пролетные строения. Все 3643 сваи погружены в покрытие. Из 307 опор собрано более 290.

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