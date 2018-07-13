Эксперты сообщили, что россияне резко разбогатели

Исследователи холдинга «Ромир» зафиксировали в июне скачок объема «свободных денег» у россиян на 23,2% по сравнению с маем текущего года. Сообщается, что в среднем сумма составляет 29,7 тыс. руб., сообщает «РИА Новости», ссылаясь на документ. По данным экспертов, в денежном выражении рост составил 5,6 тыс. руб.

«Говорить о том, что скачок индекса указывает на повышение уровня благосостояния россиян, преждевременно. Тем более, что рост объема «свободных денег» произошел на фоне небольшого снижения индекса среднего чека», — говорится в исследовании.

Индекс «свободных денег» рассчитывается из разницы между доходами семьи и тратами на товары и услуги. В городах-миллионниках значение индекса в прошлом месяце возросло на 20,3%, составив 38 тыс. руб. В городах, где проживает до миллиона жителей, показатели индекса выросли на 17,7%, до 31,2 тыс. руб. В городах с населением до 500 тысяч человек индекс возрос на 33,3%, до 20,8 тыс. руб.

Исследователи отмечают, что рост «свободных денег» мог произойти за счет «неистраченных "отпускных"»: многие россияне, отказавшись от поездок, могли остаться дома.

Расчеты производились на основе данных потребления 30 тыс. россиян, 11,5 тыс. домохозяйств в 190 городах с населением более 10 тыс. человек.