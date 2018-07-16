Долгожданная встреча российского и американского президентов в Хельсинки началась с некоторой задержкой. Репортеров вывели из Готического зала Президентского дворца в Хельсинки в 14.16. Владимир Путин и Дональд Трамп приступили к разговору в присутствии только переводчиков и общались более двух часов. Затем лидеры двух стран продолжили переговоры в расширенном формате с участием делегаций.

Как и предполагалось, встреча американского и российского президентов продлилась дольше намеченных предварительным расплывчатым графиком полутора часов. К слову, предыдущая встреча Трампа и Путина на саммите G20 ровно год назад в Гамбурге тоже продлилась значительно дольше запланированного времени. Тогда первой леди, чтобы вернуть супруга к жесткому графику, даже пришлось прервать их беседу.

CNN, которое так не любит Дональд Трамп, кстати, объяснило формат «тет-а-тет». Во-первых, Трамп хотел побольше побыть с Путиным наедине, чтобы лучше оценить его и достичь, если получится, более глубоких личных отношений. Кстати, по этой же причине он встречался один на один и с Ким Чен Ыном.

Во-вторых, американского лидера выводят из себя частые утечки секретной информации на важных встречах, которые происходят благодаря многочисленным участникам. Это позволяет сделать вывод, что Трампу есть, что скрывать от посторонних глаз и ушей и что разговор будет идти об очень важных проблемах. И наконец, в-третьих, Дональд Трамп не захотел беседовать с российским визави в присутствии помощников, многие из которых занимают жесткую позицию по отношению к России и могут в запале даже прервать его или каким-то иным образом помешать нормальному ходу разговора.

По этой причине ждать утечек не стоит. Придется ждать совместной пресс-конференции.

Общение Трампа и Путина началось с задающей оптимистический тон предстоящим переговорам реплики американского президента: «Думаю, мир надеется, что мы поладим», растиражированной всеми СМИ. Трамп подчеркнул, что отношения между двумя странами никогда не были хуже, чем сейчас. Владимир Путин с этими словами собеседника полностью согласился, отмечает лондонский Guardian. Из чего следует еще один вывод: обе стороны прекрасно понимают, насколько высоки ставки и важен положительный результат встречи в Хельсинки.

Как следует из видеоролика, сделанного в присутствии репортеров перед началом беседы двух лидеров с глазу на глаз, Дональд Трамп подмигнул российскому коллеге. Остается надеяться и на то, что это тоже хороший знак и встречались Путин и Трамп не напрасно.

Владимир Путин, отмечает Al-Jazeera, сказал Трампу, что пришло время обсудить как двусторонние отношения, так и ситуацию в горячих точках на планете. Американский президент поздравил российского лидера с успешным проведением Кубка мира по футболу, «одного из лучших в истории». Он также сказал, что готов говорить по самому широкому кругу вопросов, включая торговлю, ядерное оружие и многое другое, в том числе, Китай и «нашего взаимного друга» Си Цзиньпина. Президент США уверен в том, что нормальные отношения между США и Россией – это хорошо, а не плохо, как пытаются представить их общие оппоненты.

«Если откровенно,- подчеркнул Дональд Трамп,- мы не ладим последние годы. И я думаю, что весь мир хочет, чтобы мы поладили. В конце концов, мы – две великие ядерные державы».

Несмотря на недолгое пребывание на посту президента США, менее двух лет, Трамп выразил надежду, что им с Владимиром Путиным удастся создать «необыкновенные отношения».

В начале шестого, после беседы «тет-а-тет» участники встречи перешли в Зеркальный зал, где для них и присоединившихся к ним глав внешнеполитических ведомств, послов, пресс-секретарей и других помощников накрыт стол для позднего ланча. Переговоры продлятся в расширенном составе.

Отвечая на вопрос кого-то из присутствующих, как идут дела, президент Трамп ответил, что начало было очень хорошим и многообещающим.