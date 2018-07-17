Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 17.07.2018

ЕC и Россия начали переговоры по транзиту газа через Украину

«Expert Online» 2018
  • Вице-президент Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович и министр энергетики РФ Александр Новак
Антон Новодережкин/ТАСС

Вице-президент Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович и министр энергетики РФ Александр Новак

В Берлине начались переговоры Евросоюза и России по газу. В них принимают участие министр энергетики России Александр Новак и замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович. Позже к ним присоединяться представители Украины. На встрече будут обсуждать транзит российского газа по территории Украины. 

Необходимость проведения такого обсуждения возникла прежде всего в связи с завершением в конце 2019 года срока действия двух контрактов, подписанных в 2009 году "Газпромом" и "Нафтогазом Украины". Это соглашения о поставках газа в Украину и о его транзите через территорию страны в Европу.

По словам Мароша Шефчовича, Украина готова предложить "Газпрому" выгодный тариф для транзита газа после 2019 года, но объем поставок при этом должен быть "коммерчески целесообразным" для Киева.

 


Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Трамп сообщил Порошенко свою позицию по Крыму
      Трамп сообщил Порошенко свою позицию по Крыму
    2. Россия идет в Ливию
      Американская разведка утверждает, что Москва может скоро начать строительство военной базы на востоке этой североафриканской страны
    3. Курс доллара затоптал всех конкурентов
      Курс доллара затоптал всех конкурентов