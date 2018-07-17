ЕC и Россия начали переговоры по транзиту газа через Украину

В Берлине начались переговоры Евросоюза и России по газу. В них принимают участие министр энергетики России Александр Новак и замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович. Позже к ним присоединяться представители Украины. На встрече будут обсуждать транзит российского газа по территории Украины.

Необходимость проведения такого обсуждения возникла прежде всего в связи с завершением в конце 2019 года срока действия двух контрактов, подписанных в 2009 году "Газпромом" и "Нафтогазом Украины". Это соглашения о поставках газа в Украину и о его транзите через территорию страны в Европу.

По словам Мароша Шефчовича, Украина готова предложить "Газпрому" выгодный тариф для транзита газа после 2019 года, но объем поставок при этом должен быть "коммерчески целесообразным" для Киева.



