Volkswagen Passat: лучше больше, да легче

Volkswagen Passat восьмого поколения создан на новой платформе MQB. Облегченный кузов позволяет этой машине вести себя на дороге более динамично, а силовая установка даже при активной езде отличается скромным расходом топлива.

Модель, названная в честь тропического ветра начала дуть на мировой автомобильный рынок в 1973 г. – с тех пор немецкому производителю удалось продать свыше 22 млн. единиц Volkswagen Passat. Недавно на российский рынок вышло восьмое поколение этого автомобиля размерного класса D.

Главное отличие обновленного Passat – он построен на новой универсальной платформе концерна Volkswagen. Если конструкция Passat 7-го поколения была основана на так называемой платформе PQ46, то новая генерация модели уже получила более современную технологическую основу MQB (Modularer Querbaukasten -- «модульная поперечная матрица»), на которой уже выпускаются несколько десятков моделей концерна Volkswagen, включая, например, Skoda Superb и Audi A3.

Пошла ли на пользую машине пересаживание на новую «тележку»? В целом на этот вопрос можно ответить утвердительно. Судите сами: с одной стороны, автомобиль ощутимо увеличился в размерах -- в частности, колесная база подросла на 79 мм, из-за чего стало значительно просторнее места для задних пассажиров, а также багажное отделение стало иметь внушительные 650 литров. Но с другой стороны автомобиль стал существенно легче – благодаря ряду оригинальных инженерных решений на новой платформе по сравнению с седьмым поколением новый Passat сбросил 85 кг снаряженной массы.

Насколько новая конструкция улучшила автомобиль нам удалось попробовать во время путешествия из Москвы в Смоленск. В России для Passat предлагаются три варианта двигателей (два бензиновых 180 л.с. и 150 л.с. и один дизельный 150 л.с.), которые агрегируются с 7-ступенчатой (дизель – с 6-ти ступенчатой) автоматической коробкой передач DSG. Нам на тест досталась модификация с 1,8-литровым мотором TSI мощностью 180 л.с. Характеристики данной силовой установки весьма достойные: 250 Нм крутящего момента, разгон до 100 км/ч – 7,9 с, расход – 5,8 л в смешанном цикле.

И стоит отметить, что все эти заявленные показатели в полной мере реализуются в дорожных условиях: мощность двигателя вполне хватает Passat, чтобы подобно ветру мчать по трассе, делая обгоны и динамические перестроения, коробка безупречно подхватывает разгон. Настройки подвески позволяют автомобилю четко держать траекторию даже на большой скорости и в очень крутых поворотах.

Во время длительных поездок удобно пользоваться кнуиз-контролем, управление которым вынесены на руль. Позитивное впечатление оставляет цифровая приборная панель Active Info Display с возможностью выбора режима отображения данных. Можно, например, вывести крупно спидометр и тахометр или уменьшить их, выделив максимум места под картинку навигатора. Информацию о скорости, подсказки навигатора и другие данные также появляются на проекционном дисплее, который выдвигается из козырька панели приборов и таким образом водителю не нужно переводить взгляд от дороги.

Время в дороге скрашивает вполне приличная мультисистема: звуковые нюансы любимых композиций в полной мере передаются 12-ю встроенными динамиками, особенно хорошо играют басы. При парковке посильную помощью окажет активный ассистент парковки переродился в третьем поколении. Теперь эта роботизированная система выполняет перпендикулярную парковку не только задом, но и передом, умеет тормозить перед препятствием, прислушиваясь к командам парктроника. Более того, система может запоминать несколько подходящих парковочных мест, из которых водитель может выбрать оптимальное. Но особенно положительное впечатление автомобиль оставляет от экономичного расхода топлива. Даже при активном передвижении и быстрых обгонах расход топлива у нового Passat остается в пределах 6-7 литров на 100 км, что не может не радовать особенно в условиях дорожающего бензина.

Единственно в городских условиях машина оказалась чувствительна к неровным дорогам. Например, во время поездки по дорогам Смоленска, некоторые из которых, кажется, не ремонтировали со времен отступления фашистских войск, Passat довольно болезненно реагировал на ямы и неровности, передавая тряску в салон. Так что лучше всего новый Volkswagen Passat подойдет для длительных загородных путешествий, причем желательно по хорошим трассам, которых в России появляется все больше.