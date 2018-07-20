Российские ВКС испытали новую уникальную ракету системы ПРО

ВКС России провели на полигоне Казахстана успешные пуски новейшей противоракеты российской системы ПРО. Об этом сообщает газета Вооруженных сил России «Красная звезда».

«На полигоне Сары-Шаган боевым расчетом войск ПРО ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны», — сообщает издание.

Как рассказал замкомандующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майор Андрей Приходько, модернизированная противоракета «успешно поразила цель, выполнив все поставленные задачи, в установленное время».

Издание сообщает, что противоракета развивает скорость до четырех километров в секунду. Аналогов ракет такого класса и предназначения, способных выполнить задачи подобного уровня, в мире не существует. Также уточняется, что испытания были одними из «сложнейших».

В материале говорится, что противоракета способна уничтожить в условиях реальных боевых действий боеголовки противника на «максимальных удалении и высоте от охраняемого объекта».

Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических войск и используется для защиты от ударов средств нападения с воздуха, а также предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.