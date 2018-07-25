В МВФ рассказали, сколько стоит рубль на самом деле

Как пишут в годовом докладе External Balance Report аналитики Международного валютного фонда (МВФ), российский рубль недооценен примерно на 5%. Об этом свидетельствуют результаты сразу двух оценок реальной стоимости валюты: модель оценки внешней сбалансированности (ОВС) и индекс реального эффективного обменного курса (РЭОК), передает РБК со ссылкой на текст документа.

Модель ОВС оценивает сальдо счета текущих операций страны в совокупности с определенными характеристиками (например, демографической структурой или уровнем дохода) и направленностью экономической политики. Индекс реального эффективного обменного курса представляет собой средневзвешенное изменение обменного курса рубля по отношению к корзине валют основных торговых партнеров России, скорректированное на изменение относительных цен. Если реальный эффективный курс национальной валюты повышается, конкурентные позиции страны на мировом рынке ухудшаются: экспорт становится дороже, а импорт дешевле.



При этом, отметили в МВФ, реальный эффективный обменный курс доллара в 2017 году был переоценен на 8–16% по сравнению со среднесрочными фундаментальными значениями и желательной политикой. Что же касается курса юаня, то он в целом соответствует фундаментальным значениям.

Существует множество моделей оценки курсов валют, например, по паритету покупательной способности, внешней сбалансированности, индексу реального эффективного обменного курса и другие, рассказывает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Последние двекак раз и использует МВФ. Однако полученный на их базе результат может быть необъективным, потому что любая модель не учитывает качественные факторы, особенно такие как геополитика, инвестиционный климат.

Поэтому, говорит аналитик, с выводами МВФ можно не согласиться. Рубль оценен сейчас с учетом санкционного режима и возможного его усиления. Особенно после того, как снова зазвучали предложения со стороны США ввести новые санкции в отношении России, а Дональд Трамп заявил, что РФ может снова вмешаться в выборы.

Для граждан России сценарий дальнейшего ослабления национальной валюты - худший сценарий, уверен Иван Капустянский. На этом фоне снова начнут падать реальные доходы и как следствие потребление, в первую очередь, импортных товаров и товаров длительного пользования. Также будет повышаться психологическое давление на граждан. Экспортерам и бюджету, напротив, подобный сценарий благоприятный. Рублевая выручка будет расти, при этом затраты останутся на прежнем уровне. Поэтому, чтобы не было сильных перекосов в ту или иную сторону ЦБ РФ, Минфину придется регулировать валютный курс.

Рубль, прогнозируют Forex Optimum, до конца лета имеет все шансы дойти до целевого диапазона 64,15 – 64,52. До конца года если ситуация не изменится, особенно с нефтью, падение может усилиться, и мы увидим обновление годового максимума на уровне 64,72.

Огромное негативное влияние на стоимость нацвалюты сейчас оказывают торговые войны, взаимные угрозы США и Ирана, а также укрепившийся доллар, отмечает, в свою очередь, аналитик eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. И, по его оценкам, в отсутствие позитивных изменений на глобальных рынках курс вполне может упасть до уровня 63,50 рубля за доллар и 74 рубля за евро к концу месяца и до отметки в 65 рублей за доллар и 75 рублей за евро к концу года.

Что же касается отчета МВФ, то следует понимать, что рыночные цены формируются инвесторами на основании их ожиданий по будущему актива, а не исходя из некой определенной экономистами стоимости, указывает эксперт. Вследствие чего реальные курсы валют всегда будут отличаться от стоимости, рассчитанной по текущим данным по торговым операциям страны и др. Безусловно, если бы мы исключили из уравнения антироссийские санкции и возможность ввода очередных ограничений, то рубль выглядит недооцененным, особенно в условиях достаточно дорогой нефти.

Однако именно нынешняя политическая неопределенность мешает нацвалюте укрепляться, привлекать инвестиции и развивать экономику, уверен Михаил Мащенко. Также можно вспомнить о том, что правительство прикладывает усилия для поддержания стоимости рубля на текущих недооцененных значениях, при таком обменном курсе бюджет получает больше рублевой выручки, а отечественный бизнес может более успешно конкурировать с зарубежными компаниями.