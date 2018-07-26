СМИ рассказали, что посоветовал Киссинджер Трампу в отношении России

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер советовал нынешнему президенту США Дональду Трампу во время частных встреч работать с Россией, чтобы сдерживать Китай. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Daily Beast.

По сведениям источникам в Белом доме, стратегия экс-главы Госдепартамента заключалась в том, чтобы Вашингтон использовал бы более близкие отношения с Россией, наряду с другими странами в регионе, чтобы "лишить маневра" "набирающий силу и влияние" Китай. The Daily Beast указывает, что такого рода консультации проходили минимум три раза с начала избирательной кампании республиканца.

Киссинджер также выдвигал эти рекомендации в беседе с зятем и советником американского лидера Джаредом Кушнером, который, в частности, занимается и вопросами внешней политики. Как отмечает портал, к совету Киссинджера прислушались не только некоторые помощники главы государства и сотрудники Совета национальной безопасности, но и должностные лица в Госдепартаменте и Пентагоне. Белый дом отказался комментировать изданию информацию.

Ранее Киссинджер в интервью газете Finacial Times заявил, что встреча Трампа и российского президента Владимира Путина в Хельсинки была необходимой. "Это была встреча, которая должна была состояться, - отметил Киссинджер. - Я выступал за это несколько лет". На ситуацию вокруг ее проведения повлияли "внутриполитические проблемы", полагает он.

С именем экс-госсекретаря США связаны многие дипломатические шаги в 70-е годы, в том числе инициатива проведения политики разрядки международной напряженности, результатом которой стало значительное ослабление напряжения в советско-американских отношениях. При этом Киссинджер продвигал политику сближения с Китаем, чтобы разорвать прочные связи Пекина с Москвой.