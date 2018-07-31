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Москва, 31.07.2018

Займы до 100 млн рублей для московских бизнесменов: теперь онлайн

«Expert Online» 2018

Наталья Сергунина – заместитель мэра российской столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений – рассказала журналистам, что теперь московские предприниматели смогут подавать заявки на получение займов до 100 млн руб. через новый онлайн-сервис.

По её словам, данный онлайн-сервис упростит бизнесменам процедуру получение займов Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства, передаёт РИА Новости.

Как пояснили в пресс-службе департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы, займы этого Фонда предназначены для промышленных, научных и IT-предприятий, которые являются резидентами или арендаторами технопарков и особых экономических зон (ОЭЗ), а также и для промышленных комплексов.

Кроме того, такой возможностью могут воспользоваться экспортёры и организации, которые имеют планы на экспорт.

При этом размер займа для СМП составляет от 10 до 50 млн руб., для IT-компаний – от 5 до 25 млн руб., для промкомплексов – до 100 млн руб.

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