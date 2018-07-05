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Москва, 05.07.2018

В Росстате рассказали о разнице между доходами самых богатых и самых бедных россиян

«Expert Online» 2018

Александр Суринов – глава Росстата – рассказал о разнице в доходах богатых и бедных жителей РФ.

По его словам, соотношение между средним душевым доходом 10 % самых богатых и 10 % процентов самых бедных граждан России держится примерно на одном уровне. При этом он подчеркнул, что в 2015 году разница составляла 15,7 раза, в 2016-м – 15,5 раза, в 2017-м – 15,3 раза, передаёт сайт «Российской газеты».

Кроме того, Суринов пояснил, что существует ещё одна методика подсчёта, согласно которой сравниваются доходы самого обеспеченного среди 10 % самых бедных и самого бедного среди 10 % самых богатых. Так В 2015 и 2016 годах соотношение между их средними доходами составило 7,1 раза, в 2017-м – 7 раз.

Также глава Росстата напомнил, что по итогам 2017 года года доля россиян, которые живут на менее чем 10 долл. в день (по паритету покупательной способности), составила 6,5 %.

Ранее сообщалось, что фактическая начисленная среднемесячная зарплата депутата нижней палаты российского парламента за 6 месяцев 2018 года, с учетом дней болезни, их отпусков и выплаты подоходного налога, составила 338 тыс. рублей, что в 9 раз больше средней заработанной платы по стране.

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