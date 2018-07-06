Голландия не сможет жить без российского газа

Последние несколько десятилетий Нидерланды являются источником дешевой энергии для северо-западной Европы. Открытие Гронингенского месторождения газа, девятого в мире, дало надежный источник энергии в бурные годы, когда энергетические рынки сильно лихорадило после арабского эмбарго на поставки нефти западным странам в 1973 году.

Однако сейчас будущее газового сектора королевства видится в мрачном свете. Причина – два важных политических решения, принятых в 2018 году. Первое – принятое в марте решение постепенно уменьшать добычу газа в Гронингене и полностью ее прекратить к 2030 г., а второе - новое климатическое соглашение.

Закрыть Гронингенское месторождение Гаагу заставляют необратимые последствия, произошедшие в земле благодаря извлечению из нее газа и приведшие к резкому росту сейсмической активности в районе.

Что же касается нового климатического соглашения, то оно оказалось вторым гвоздем в крышку «газового» гроба. Согласно нему все угольные электростанции должны быть закрыты к 2030 году. Уголь, казалось бы, должен заменить газ, но и его доля в энергетическом балансе страны к 2050 г. должна быть сведена к 0. Экономика Голландии через три десятилетия, по планам, должна стать на 100% «возобновляемой», т.е. работать от возобновляемых источников энергии.

Тем не менее, сейчас Нидерланды остаются крупным потребителем газа. В прошлом году, например, потребность в голубом топливе составила 40 млрд м³. Теперь ее все больше придется покрывать за счет импорта сжиженного газа (LNG) и природного газа по газопроводам. Имеющийся в стране единственный завод по возвращению LNG в газовую форму не в состоянии удовлетворить весь спрос, потому что его мощность составляет лишь 12 млрд м³в год. Что же касается газа обычного, то его Гаага может покупать только у Норвегии и России. В случае с норвежским газом возможности ограничиваются потолком в уровне добычи газовиков северного королевства. Поэтому, делает логичный вывоз Oil Price, единственный выход для Нидерландов – это российский газ.

Рекордно холодная зима во многих частях Европы в 2018 году еще больше укрепила лидирующий статус России на газовом рынке Старого Света и в очередной раз доказала, что в тех случаях, когда необходимо получить огромные объемы голубого топлива в очень сжатые сроки при отсутствии альтернативы, российский газ – единственный выход из сложного положения.

В конечном счете, однако, не все так мрачно для голландских газовиков. Главная причина состоит в том, что в климатическом соглашении имеются моменты, которые позволяют усомниться в его эффективности или, по крайней мере, в выполнимости в оговоренные сроки.

Расчеты показывают, что полностью отказаться от газа голландцам к 2050 году при полном отказе от угля двумя десятилетиями ранее, не представляется возможным, потому что возобновляемая энергия еще не готова взвалить на свои плечи такую тяжелую ношу. Если не будет сделано какое-то революционное открытие в области энергетики, то и в середине века газ останется единственным чистым и подходящим для этой цели видом топлива.