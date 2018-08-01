В российском правительстве заявили о возможном срыве гособоронзаказа

Юрий Борисов – вице-премьер российского правительства – заявил, что гособоронзаказ по постройке и ремонту кораблей для Военно-морского флота России в 2018 году может быть сорван.

Об этом он сказал в ходе селекторного совещания по размещению и реализации гособоронзаказа, предаёт РИА Новости.

Борисов при этом подчеркнул, что большинство контрактов уже заключено, деньги на реализацию гособоронзаказа по линии Минобороны выделены.

Напомним, ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин призвал к рациональному использованию средств российского военного ведомства. По словам главы государства Минобороны было выделено почти 1,5 трлн руб.

«Сумма весьма значительная, и эти ресурсы должны быть использованы максимально рационально», – отмечал Путин.