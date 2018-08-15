Минск подтвердил, что Россия может приостановить беспошлинные поставки нефтепродуктов в Белоруссию.

Об этом заявил первый вице-премьер правительства Белоруссии Василий Матюшевский. По его словам, в настоящее время переговоры идут на уровне вице-премьеров, которые курируют эту тему, передаёт РИА Новости.

«Достаточно глубокие переговоры», – подчеркнул Матюшевский.

При этом он выразил мнение, что в самое ближайшее время до общественности будет доведено, о чем договорились стороны.

Ранее сообщалось, что с октября 2018 года Россия планирует приостановить беспошлинные поставки нефтепродуктов в Белоруссию. Кроме того, отмечалось, что Москва также намерена отказать Минску в предоставлении очередных кредитных траншей контролируемого РФ Евразийского фонда, а также госкредита на следующий год.