Самой продаваемой японской моделью в России признан бизнес-седан Toyota Camry. Автомобиль выбрали для себя за первые шесть месяцев текущего года 13,9 тыс. автолюбителей, что на 0,7% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. На втором месте расположился прошлогодний лидер продаж в данном сегменте - кроссовер Toyota RAV4. Его продажи составили 13,4 тыс. автомобилей. Марка потеряла по сравнению с 2017 годом 16,2%.

Третье место досталось кроссоверу Mitsubishi Outlander. Автомобиль на отечественном рынке купили 11,3 тыс. раз, что на 54,5% больше чем годом ранее.

В пятерку самых популярных японских автобрендов в России вошли кроссоверы Nissan X-Trail и Nissan Qashqai. Первый разошелся тиражом 10,6 тыс. штук, прибавив в продажах 1,8%, второй был продан в размере 10,3 тыс. штук, что на 4,8% больше прошлогоднего результата.

Эксперты, проанализировав рынок, сообщили также, что с января по июнь текущего года в нашей стране было реализовано 148,9 тыс. новых автомобилей японских брендов, что на 16,4% больше, чем в 2017 году.