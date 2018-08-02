В правительстве рассказали о своём отношении к легализации интернет-торговли алкоголем

В российском правительстве рассказали о своём отношении к легализации торговли алкоголем через Интернет.

В частности, в Минэкономразвития признались, что концептуально поддерживают соответствующий законопроект, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на пресс-службу ведомства, законопроект о легализации интернет-торговли алкоголем поступал на согласование в Минэкономразвития России и концептуально поддерживается. При этом отмечается, что ведомство совместно с Минфином РФ отрабатывает механизмы снижения рисков.

Например, в законопроекте заложена многоступенчатая система контроля.

Также подчёркивается, что сначала будет разрешена продажа через интернет-магазины вина и слабоалкогольных напитков.