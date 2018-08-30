Что покажет «Яндекс.Видео»

Еще не успел российский ИТ-рынок переварить блокировку Telegram, как Роскомнадзор пообещал подобные меры «Яндексу». Они должны наступить до конца дня 30 августа, если поисковик не выполнит требований в отношении сервиса «Яндекс.Видео».

Компания «Яндекс» должна перекрыть пользователям доступ к части контента до вечера четверга, 30 августа, а иначе Роскомнадзор начнет блокировку сервиса «Яндекс.Видео», сообщает агентство «Прайм». Соответствующее решение вынес Мосгорсуд в ответ на заявление телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2х2 и «Супер».

«Яндексу» предписано прекратить поисковую выдачу сериалов «Домашний арест», «Вне игры», шоу «Мистические истории» и анимационного сериала «Осторожно земляне», сообщал ранее «Газпром-медиа». Роскомнадзор направил компании предписание удалить контент, нарушающий, согласно решению суда, права телеканалов группы «Газпром-медиа». Если поисковик не послушается, Роскомнадзор обязан заблокировать сервис «Яндекс.Видео».

Но там не согласны. «В соответствии с федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» механика такова: пиратский контент блокируется на стороне владельца сайта и на так называемых зеркалах этого сайта. Требования блокировки не распространяются на поисковики», — заявил РИА Новости представитель «Яндекса». Компания планирует обжаловать решение Мосгорсуда, а также работать с участниками рынка, чтобы найти решение в рамках существующего правового поля.

В интернет-компании считают данные требования необоснованными и противоречащими существующему законодательству. "В соответствии с федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" механика такова: пиратский контент блокируется на стороне владельца сайта и на так называемых зеркалах этого сайта. Требования блокировки не распространяются на поисковики", — заявил РИА Новости представитель "Яндекса". Компания планирует обжаловать решение Мосгорсуда, а также работать с участниками рынка, чтобы найти решение в рамках существующего правового поля.

Очевидно, что сейчас каждая из сторон конфликта придерживается своего толкования федерального законодательства, указывает партнер юридической компании НАФКО-Консультанты Ирина Мостовая, однако позиции «Газпром-Медиа», в отличие от «Яндекса», на сегодняшний день подкреплена решением суда, которое «Яндексу» исполнить придется.

Однако, отмечает юрист, стоит признать, что ситуация достаточно сложная. Дело в том, объясняет она, что в соответствии с законодательством блокировке подлежат сайты и их «зеркала», на которых незаконно, то есть без соответствующего разрешения правообладателя размещается контент. Также предусмотрена возможность исключения ссылок на спорный контент из поисковой выдачи, но, и в этом легко убедиться, все доступные в России поисковые машины достаточно хорошо индексируют пиратские сайты и их содержимое. Де-юре предоставление в поисковой выдаче таких ссылок со стороны поисковика не несет в себе состава административного нарушения. «Яндекс» в конкретном споре указывает на то, что он лишь выдает ссылки на спорный видеоконтент, а не размещает его, таким образом законные интересы правообладателей непосредственно он не нарушает.

Но, указывает Ирина Мостовая, и в этом опять же легко убедиться просто обратившись к сервису, «Яндекс.Видео» не просто предлагает ссылки на незаконный контент, а еще и его просмотр непосредственно на странице поисковой выдачи, не покидая страницы. И хотя технические нюансы остаются, фактически можно говорить о том, что «Яндекс», пусть и без преступного умысла, но все же выступает в качестве «зеркала» сайтов, в том числе и с пиратским контентом, полагает она. Так что оспорить данный факт, говорит юрист, будет весьма непросто, в том случае, если оператор поисковика обратится в суд с целью оспаривания вынесенного решения Мосгорсуда и последовавшего решения Роскомнадзора.

Что же касается технической стороны вопроса, то, полагает руководитель проектного департамента компании Bell Integrator Михаил Лапин, у «Яндекса» достаточно ресурсов для того, чтобы оперативно решить вопрос удаления и блокировки нелегального контента. Однако, предупреждает аналитик, не стоит забывать, что есть юридическая составляющая данного вопроса, говорит о законности использования различного контента в сервисах Яндекса. Здесь нужно понимать, что внесение любого ограничения в работу сервиса должно иметь соответствующее основание, а пока его нет, сервис будет работать как и прежде.

Однако если останутся основания для ограничения, Роскомнадзор имеет право заблокировать данный сервис. Инфраструктура «Яндекса» ограничена, подчеркивает Михаил Лапин, и блокировка работы данного сервиса не вызовет больших проблем, как с Telegram, но может повлиять на работу других сервисов «Яндекса», что может привести к дополнительным издержкам.

Можно добавить, что развитие данной ситуации, если дело дойдет до блокировки, покажет на новом примере возможности Роскомнадзора по исполнению таких предписаний. Причем на примере не опального мессенджера, а одного из столпов российского интернета. Кроме того, до сих поисковикам удавалось, с опорой на законодательство, дистанцироваться от контента. В этом отношении ответ на вопрос о том, что в итоге будет, а чего не будет показывать «Яндекс.Видео», станет весьма показательным.