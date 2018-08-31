В молочном животноводстве Старого Света сложилась тяжелая ситуация. Европейцы почувствуют ее в ближайшее время на своих кошельках.

Летняя жара и засуха привели к перебоям в снабжении кормами, забоям коров и снизила удои. В «молочном» секторе Европы, объем которого оценивается в 12 млрд евро, ждут кризис. Наиболее четко проблемы, стоящие перед животноводами, можно увидеть на примере Ирландии, одного из главных производителей молока в Европе. Знаменитые зеленые луга, давшие ей поэтическое название - Зеленый остров, в этом году из-за рекордной жары выгорели и стали коричневыми. Рацион миллионов ирландских коров снизился, а вместе с ним снизились и удои.

Доходы производителей молока и фермеров стремительно сокращаются. По оценкам Управления сельского хозяйства и продовольствия Ирландии, доходы производителей молока в этом году будут как минимум вдвое ниже, чем в прошлом. Это, естественно, приведет к снижению производства молока и к повышению цен на него, что уже осенью почувствуют на своих кошельках как ирландцы, так и остальные европейцы, потому что схожие проблемы у фермеров по всему континенту.

Один из ирландских фермеров подсчитал, что каждая корова этим летом приносила ему убыток в 10 евро в день. В Дании, которая дает примерно 8% молока в Евросоюзе, подсчитали, что жаркое лето в этом году причинило животноводам, по данным сельскохозяйственной организации SEGEC, убытков на 1 млрд долларов и в течение ближайших шести месяцев приведет к резкому росту цен на молоко.

Еврокомиссия намерена поддержать «молочный» сектор Европы. Брюссель собирается помогать фермерам с приобретением кормов на зиму, цены на которые уже начали резко расти. Кроме этого, прорабатываются меры по ускорению платежей и либерализации законов, связанных с использованием земли.

В Ирландии обильные снега в начале года так пропитали землю, что фермеры были вынуждены обратиться к своим «стратегическим» запасам кормов еще до прихода засухи. В результате многим пришлось воспользоваться кормами, заготовленными на зиму. Те же, у кого не было запасов и кто не смог покупать корма по высоким ценам, были вынуждены забивать коров. За три летних месяца количество коров, забиваемых в Ирландии каждую неделю, по данным Минсельхоза, выросло на 16% по сравнению с прошлым годом. Еще сильнее снизилось поголовье в Германии, где количество забиваемых животных увеличилось на 50% по сравнению с 2017 годом.

Сорокоградусные температуры негативно влияли на коров и напрямую. В среднем корова дает 40 литров молока в день, однако жара может снизить удои вдвое. Для поддержания высоких удоев коров приходится кормить добавками, а это дополнительные расходы.

И это только краткосрочные проблемы. Жара способна влиять и на плодовитость коров. Специалисты не исключают снижения уровня рождаемости, но оценить масштабы этой проблемы можно будет только через 9 месяцев.