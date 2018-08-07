На торгам Московской биржи акции «Роснефти» обновили свой исторический максимум.

Уже утром 7 августа акции крупнейшей в нашей стране нефтяной компании подорожали на 1,1% — до 424,1 рубля.

Позже они подскочили до 426 рублей (+1,6%), что является историческим максимумом. Предыдущий рекорд на уровне 425,7 рубля был установлен в январе 2017 года, передаёт РИА Новости.

При этом чистая прибыль «Роснефти» по МСФО, относящаяся к акционерам, в первые 6 месяцев 2018 года выросла (до 309 млрд руб.) в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Свободный денежный поток компании также значительно поднялся – он увеличился в 2 раза — до 363 млрд руб.

Наша справка

Публичное акционерное общество «Роснефть» — российская нефтегазовая компания, контрольный пакет акций которой принадлежит государственному АО «Роснефтега».

В 2013 году стала крупнейшей в мире компанией-производителем нефти. По данным журнала «Эксперт» в 2017 году занимала третье место среди российских компаний по объёмам выручки. Входит в список Fortune Global 500 2017 года.

Штаб-квартира компании расположена в Москве.