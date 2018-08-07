«Роснефть» обошла Сбербанк по капитализации

Акции компании достигли исторического максимума на фоне позитивной отчетности.

Котировки «Роснефти» сильно опережают российской рынок на этой неделе, при этом рублевые котировки обновляют исторические максимумы. Компания вновь вернула себе лидерство на российском рынке, обогнав Сбербанк по капитализации. В чем же причины? И есть ли они? Ответ однозначный – есть, и не одна, а минимум три!

Причина первая – Buyback. Совет директоров «Роснефти» в понедельник одобрил программу выкупа акций компании, окончательно сформулировав основные параметры. Программа buyback подразумевает выкуп вплоть до 2 млрд долл, максимальное количество акций составляет 340 млн акций, и программа будет действовать до конца 2020 г. Это первая госкомпания, которая делает buyback своих акций. И этим многое сказано. Как пишут во всех учебниках, выкуп акций означает, что компания верит, что ее акции недооценены, в них есть upside. Опять же из учебников, выкуп своих собственных бумаг сближает интересы менеджмента и миноритарных акционеров, так как компания становится со-инвестором в свои собственные бумаги, а значит заинтересована в росте их стоимости, и менеджмент становится аккуратен в принятии решений, руководствуясь в том числе тем, как эти решения повлияют на рынок.

Причина вторая - впечатляющие результаты по МСФО за второй квартал 2018 года. Цифры серьезно превзошли ожидания, особенно стоит отметить чистую прибыль, которая за один квартал сопоставима с результатом за весь 2017 год. Что обусловило такой оптимизм? Это очень благоприятная макроэкономическая конъюнктура, с которой столкнулись нефтяники во 2018 – это ралли в нефти, и что еще интереснее, ослабление рубля. В итоге Urals в рублях вырос аж на 21% к/к.

Однако ключевую роль играет эффективность производства; так, «Роснефть» сохранила лидерство среди глобальных нефтяных компаний по удельным затратам на добычу, снизив их с 3,3 долл. на баррель нефтяного эквивалента в I квартале до 3,1 долл. во II квартале. Аналогичный показатель у ВР, например, более чем вдвое выше – 7,32 долл. на баррель нефтяного эквивалента.

Во II квартале «Роснефть» нарастила добычу углеводородов на 1%, опередив большинство мейджоров (Chevron увеличил ее на 0.2%), ВР снизил на 3%, ExxonMobil – на 5%, Equinor – на 6%, Shell – на 9%.

Впечатляющая прибыль за II квартал логично приводит нас к третьей причине – дивиденды. «Роснефть» платит дивиденды из расчета 50% чистой прибыли по МСФО без корректировок на единовременные статьи. Таким образом, только за 1 полугодие 2018 года промежуточный дивиденд составит 14,58 рублей на акцию, что соответствует дивидендной доходности 3,4%. С учетом текущих цен на нефть и курса рубля вполне резонно ожидать, что дивидендная доходность в годовом выражении может составить 7% или даже превысить эту цифру.

Добавим сюда высокий FCF, долгожданное сокращение долговой нагрузки, значительные налоговые льготы по зрелым месторождениям, которые делают финансовые результаты «Роснефти» особенно чувствительными к росту цен на нефть. Не стоит забывать и традиционный «недовзвес» бумаг «Роснефти» у глобальных фондов…

Согласитесь, мы видим внушительный список причин сохранять долгосрочный оптимизм в бумагах «Роснефти», и мы его сохраняем.