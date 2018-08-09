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Москва, 09.08.2018

ГОЛЛАНДСКИЙ БРЕНД ОТКРЫВАЕТ МАГАЗИН НА БОЛЬШОЙ ДМИТРОВКЕ

«Expert Online» 2018
  • ГОЛЛАНДСКИЙ БРЕНД ОТКРЫВАЕТ МАГАЗИН НА БОЛЬШОЙ ДМИТРОВКЕ
предоставлено пресс-службой

В октябре этого года инновационный бренд мужской, в том числе классической, одежды Suitsupply открывает третий по счету магазин в России, который разместится в особняке с более чем 100-летней историей в самом центре Москвы – на Большой Дмитровке.

За 18 лет своего существования бренд, основанный в Амстердаме бизнесменом нового поколения Фокке де Йонгом, завоевал рынки всех континентов благодаря внедрению инновационной бизнес-модели, позволяющей создавать доступную мужскую классическую одежду из высококачественных итальянских материалов - в том числе производства всемирно известных текстильных мануфактур Vitale Barberis, Larusmiani, Canonico и Cerruti. Благодаря использованию лучших, экологически чистых материалов, а также колоссальному вниманию к деталям и искусству создания мужского костюма, Suitsupply становится глотком свежего воздуха для городов и стран, поглощенных индустриальной «быстрой модой».

Новый магазин разместится на первом этаже дома с более чем 100-летней историей, расположенном в самом центре Москвы – на Большой Дмитровке, в окружении бутиков всемирно известных брендов, а также лучших ресторанов и ночных клубов Москвы. Кроме того, в разрез с негласными законами идентичного оформления магазинов, навязываемыми большинством премиальных брендов, новое пространство Suitsupply, как и все предыдущие, будет по-настоящему уникальным, «встроенным» в исторический контекст одной из главных шопинг-улиц Москвы. Такой подход к дизайну собственных магазинов уже стал традиционным для Suitsupply, успевшего освоить заброшенные церкви и магазины, заводские цеха, крыши и когда-то бывшие жилыми дома в разных точках планеты – от Сан-Франциско до Сиднея и Сеула.

На площади более 200 квадратных метров, помимо новой коллекции классической одежды, в том числе из линейки tailored, бренд представит осенне-зимнюю коллекцию, состоящую из важнейших элементов гардероба современного мужчины: куртки-бомберы и пальто, брюки свободного кроя и кардиганы, различные вариации сорочек и рубашек, галстуки, обувь, сумки и другие аксессуары из коллекции осень-зима.

Важно отметить, что любой элемент коллекции Suitsupply можно будет подогнать по фигуре, воспользовавшись услугами одного из собственных портных бренда. Кроме того, в магазине будет доступна ставшая традиционной опция black-tie: вечерний тотал-лук из смокинга или пиджака, сорочки, туфлей и галстука-бабочки обойдется в сумму менее 1000 евро.

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