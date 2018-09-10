Курс доллара наткнулся на мощный заслон

Курс рубля при открытии торгов понедельника снизился до худшего за 2,5 года уровне, 70,16 за доллар, из-за геополитических рисков и на фоне текущего снижения ЕМ-валют, однако курс доллара быстро обратился вспять к уровням пятничного закрытия, столкнувшись с мощным заслоном - участники рынка отмечают значительное корпоративное предложение валюты выше отметки 70,00. Об этом сообщает Рейтер.

К 12.50 мск курс доллара торгуется на уровне 69,90.

Неопределенность с западными санкциями останется основным раздражающим фактором для рубля, против него риски ускорения политики повышения ставок ФРС, а также неурегулированный торговый спор между США и Китаем.

Официальный же курс Центробанка на сегодня - 69,03, и текущие рыночные котировки весьма выгодны для продажи экспортной выручки.

Евро расчетами “завтра” сейчас вблизи 80,67, и рубль против него набирает 13 копеек.

Курс доллара показывает положительные изменения к евро и корзине из 6 валют, а также растет против сырьевых и развивающихся валют на фоне опасений возможного усиления торгового спора Пекина и Вашингтона и после сильной трудовой статистики США, отразившей ускорение проинфляционной компоненты отчета - средняя почасовая оплата труда, в прошлом месяце выросла на 0,4 процента при прогнозе роста 0,2 процента.

Ключевыми событиями недели для рубля станут новые слушания в Сенате о технических аспектах санкций против России (среда, 17.00 МСК), а также оглашение итогов очередного заседания ЦБР (пятница, 13.30 МСК).