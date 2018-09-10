Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 10.09.2018

Курс доллара наткнулся на мощный заслон

«Expert Online» 2018
  • Курс доллара наткнулся на мощный заслон
Геннадий Сафонов/Интерпресс/ТАСС

Курс рубля при открытии торгов понедельника снизился до худшего за 2,5 года уровне, 70,16 за доллар, из-за геополитических рисков и на фоне текущего снижения ЕМ-валют, однако курс доллара быстро обратился вспять к уровням пятничного закрытия, столкнувшись с мощным заслоном - участники рынка отмечают значительное корпоративное предложение валюты выше отметки 70,00. Об этом сообщает Рейтер.

К 12.50 мск курс доллара торгуется на уровне 69,90.

Неопределенность с западными санкциями останется основным раздражающим фактором для рубля, против него риски ускорения политики повышения ставок ФРС, а также неурегулированный торговый спор между США и Китаем.

Официальный же курс Центробанка на сегодня - 69,03, и текущие рыночные котировки весьма выгодны для продажи экспортной выручки.

Евро расчетами “завтра” сейчас вблизи 80,67, и рубль против него набирает 13 копеек.

Курс доллара показывает положительные изменения к евро и корзине из 6 валют, а также растет против сырьевых и развивающихся валют на фоне опасений возможного усиления торгового спора Пекина и Вашингтона и после сильной трудовой статистики США, отразившей ускорение проинфляционной компоненты отчета - средняя почасовая оплата труда, в прошлом месяце выросла на 0,4 процента при прогнозе роста 0,2 процента.

Ключевыми событиями недели для рубля станут новые слушания в Сенате о технических аспектах санкций против России (среда, 17.00 МСК), а также оглашение итогов очередного заседания ЦБР (пятница, 13.30 МСК).

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара обвалился после сообщения Вloomberg
      Курс доллара обвалился после сообщения Вloomberg
    2. Курс доллара начал вести себя очень странно
      Курс доллара начал вести себя очень странно
    3. Курс доллара расколол Уолл-стрит
      Курс доллара расколол Уолл-стрит