Гонка за 5G

Китай и Америка открыли новый фронт борьбы. Сейчас они борются за лидерство на многомиллиардном рынке 5G.

Рынок виртуальной информации – один из наиболее динамически развивающихся. Инженеры и ученые постоянно увеличивают скорость передачи данных. Сейчас на очереди новое поколение связи - 5G, которое, обещают производители телекоммуникационного оборудования, будет в 100 раз быстрее 4G! Оно обещает новые возможности, а вместе с ними и огромные деньги. За эти-то деньги, а также за доминирование в «сети» сейчас разворачивается борьба между США и КНР.

В июле в Huawei Technologies Co. отпраздновали успешное окончание работы над одним из главных компонентов 5G. Изобретение турецкого ученого Эрдала Арикана обещает китайскому IT-гиганту миллиарды долларов прибыли, а Пекину – очередной шаг к китайскому доминированию на новом очень важном рынке.

Конечно, американские инженеры не сидят, сложа руки. У них тоже хватает наработок. Verizon Communications Inc. начал в прошлом году испытания новой технологии, которая тоже обещает стать прорывной.

Над 5G энергично работают и другие IT-компании. Nokia Corp., например, тоже рассчитывает на огромные доходы от своих технологий, над которыми она начала работать одной из первых еще в 2007 году.

Заинтересованность бизнесменов в 5G понятна – несмотря на то, что с самой технологией пока еще много неясно, ясно и очевидно одно – обладатели патентов получат огромные доходы.

Понятна заинтересованность и властей. Сверхскоростной 5G даст преимущество, например, спецслужбам и военным стран, которые будут в авангарде его развития.

Большинство экспертов считают, что Китай в гонке за 5G пока опережает США. В Госсовете еще в 2013 году был создан специальный комитет, который занимался координацией работ над технологиями 5G. Государственная поддержка в сочетании с громадным внутренним рынкам дает китайским компаниям типа Huawei немалые преимущества в этой гонке с американскими и европейскими конкурентами.

За океаном правительство по традиции предпочитает поменьше вмешиваться в деятельность частного сектора. В Америке в авангарде развития 5G стоят такие IT-гиганты, как AT&TInc., Verizon, Samsung Electronics Co. и Nokia.

На прошлой неделе ряд IT-компаний, включая Intel Corp. и Cisco Systems Inc. обратились к американскому торговому представителю и сообщили, что повышение тарифов на китайские роутеры и другое телекоммуникационное оборудование замедлит развитие 5G .

Три крупнейших оператора планируют начать оказывать услуги 5G в ряде городов уже в конце этого года несмотря на то, что большинство устройств и оборудования для работы с 5G появится лишь в начале следующего года.

Белый дом, возможно, и старается поменьше вмешиваться в деятельность американских компаний, но это, конечно, не значит, что администрация не помогает своим бизнесменам. В марте этого года, например, Белый дом заблокировал приобретение сингапурской IT-компанией Broadcom американского производителя чипов и одного из лидеров в развитии 5G - Qualcomm Inc. Одной из причин было опасение того, что Broadcom сократит финансирование исследований, благодаря чему китайские компании еще больше вырвутся вперед.

В июле уже Пекин постарался помешать Qualcomm приобрести голландского изготовителя чипов NXP Semiconductors NV, чтобы не пустить конкурентов на новые рынки, такие, к примеру, как рынок связанных автомобилей.

Конгресс США признал еще, кстати, в 2012 году Huawei вместе с ZTE Corp. угрозой безопасности США, опасаясь, что на их оборудовании установлены шпионские устройства. В августе Австралия последовала примеру «старшего брата» и запретила китайским компаниям заниматься развитием сети 5G на Зеленом континенте. Их примеру наверняка последуют и другие союзники США.

Пекин не остается в долгу и тоже отстраняет или замещает американские IT-компании от китайского рынка 5G. Китайское руководство всерьез взялось за развитие 5G после того, как проиграло Западу гонку в развитии мобильных сетей. Если в сетях 3G доминировали европейцы, то в 4G, разработанном в конце нулевых, уже американцы. Это доминирование во многом способствовало успехам таких компаний, как Apple Inc. и Qualcomm.

Результаты повышенного внимания государства налицо. После 2015 г. в Китае создано, по данным Deloitte, ок. 350 тыс. базовых станций, а в Америке – меньше 30 тыс! В Поднебесной даже с учетом ее гигантского населения на каждые 10 тыс. жителей приходится 14,1 базовых башен, а в США – лишь 4,7. Между тем, количество базовых станций для развития 5G крайне важно, потому что для них их требуется намного больше, чем для 4G.

Физическим проявлением китайского рывка в этой области может служить огромная государственная лаборатория в окрестностях Пекина. Считается, что для коммерческого пользования китайский 5G будет готов уже в 2020 году.

Не удивительно, что в американском агентстве National Science Foundation, которое пытается координировать усилия по развитию 5G, считают, что Америка отстает в развитии 5G от Европы, Южной Кореи, Японии и, конечно же, Китая.

«5G в Китае придают огромное значение,- говорит Эдисон Ли, аналитик рынка телекоммуникаций в гонконгском банке Jefferies.- Но если позволить им захватить лидерство в 5G, то они сделают то же самое и со следующими поколениями связи - 6G, 7G, 8G».