МГУ вошёл в топ-50 мировых вузов в рейтинге Round University Ranking‍

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова занял 45-е место в репутационном рейтинге Round University Ranking (RUR), сообщает «Коммерсантъ».

Рейтинг составлялся на основе показателей репутации университета в области преподавания и в области исследований. Общий рейтинг RUR основан на 20 отдельных индикаторах. На втором месте среди российских ВУЗов, вошедших в ТОП-50 находится Санкт-петербургский государственный университет. По мировому показателю он занимает 105 место. Тройку лучших высших учебных заведений России занял Московский физико-технический институт. Он расположился на 109 строчке в мировом рейтинге.

Также отмечены, МГТУ им Баумана (150 строчка рейтинга), Томский государственный университет (212 место), МИФИ (220 место), на 261 месте расположился Санкт-петербургский политехнический университет Петра Великого.