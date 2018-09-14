Особенности и преимущества получения сертификата системы менеджмента качества ISO

Сертификат системы менеджмента качества ISO – это документ, который подтверждает соответствие функционирования проверяемой компании существующим международным стандартам.

Задачу по сертификации системы менеджмента качества решает незаинтересованная в данном вопросе сторона. Добровольная сертификация ISO не предоставляет фирме возможности отказаться от обязательного проведения сертификации. Данная система содержит свыше двадцати тысяч стандартов качества в самых разнообразных областях.

Сертификат систем менеджмента качества ISO выдается после выполнения ряда последовательных действий. Для этого нужно:

Подать заявку на выполнение процедуры.

Подготовить полный пакет документов, включая карточку компании, перечень главных обязанностей структурных подразделений компании, копии документов, касающихся устава компании, а также все сведения о квалификационном составе компании.

Официально подтвердить соответствие систем менеджмента в компании существующим международным стандартам.

Обратиться в аккредитованный орган.

Продолжительность процесса получения сертификата в некоторых случаях не превышает одного рабочего дня. Чтобы упростить процесс, можно переслать всю документацию по электронной почте.

Наряду с законодательной компонентой, данная процедура оказывает благотворное влияние и на другие стороны бизнеса, в том числе: