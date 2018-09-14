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Москва, 15.09.2018

Особенности и преимущества получения сертификата системы менеджмента качества ISO

«Expert Online» 2018

Сертификат системы менеджмента качества ISO – это документ, который подтверждает соответствие функционирования проверяемой компании существующим международным стандартам.

Задачу по сертификации системы менеджмента качества решает незаинтересованная в данном вопросе сторона. Добровольная сертификация ISO не предоставляет фирме возможности отказаться от обязательного проведения сертификации. Данная система содержит свыше двадцати тысяч стандартов качества в самых разнообразных областях.

Сертификат систем менеджмента качества ISO выдается после выполнения ряда последовательных действий. Для этого нужно:

  • Подать заявку на выполнение процедуры.
  • Подготовить полный пакет документов, включая карточку компании, перечень главных обязанностей структурных подразделений компании, копии документов, касающихся устава компании, а также все сведения о квалификационном составе компании.
  • Официально подтвердить соответствие систем менеджмента в компании существующим международным стандартам.
  • Обратиться в аккредитованный орган.

Продолжительность процесса получения сертификата в некоторых случаях не превышает одного рабочего дня. Чтобы упростить процесс, можно переслать всю документацию по электронной почте.

Наряду с законодательной компонентой, данная процедура оказывает благотворное влияние и на другие стороны бизнеса, в том числе:

  • Расширение перспектив и выход на новые рынки. Хотя в настоящее время российские бизнесмены не обязаны получать сертификат качества 9001, обладание им позволяет предпринимателям участвовать во всевозможных международных тендерах. Большая часть крупных иностранных компаний не сотрудничает с российскими фирмами, у которых нет требуемых сертификатов.
  • Рост доверия в бизнесе. Отношение потенциальных клиентов и деловых партнеров к фирме, получившей сертификаты, является более лояльным по сравнению с не имеющими их фирмами.
  • Возможность вести определенные типы деятельности. Некоторые работы, например, особо опасные, можно проводить только после получения соответствующего разрешения, и множество таких вопросов решается путем получения сертификата ISO.
  • Расширение клиентской базы. Сертификация обеспечивает возможность заниматься такими проектами и поддерживать сотрудничество с такими партнерами, которые до этого были недоступными.
  • Рост доходов компании. Все вышеуказанные факторы оказывают положительное влияние на рост оборота, что ведет к увеличению прибыли.
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