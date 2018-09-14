Особенности и преимущества получения сертификата системы менеджмента качества ISO

Сертификат системы менеджмента качества ISO – это документ, который подтверждает соответствие функционирования проверяемой компании существующим международным стандартам.
Задачу по сертификации системы менеджмента качества решает незаинтересованная в данном вопросе сторона. Добровольная сертификация ISO не предоставляет фирме возможности отказаться от обязательного проведения сертификации. Данная система содержит свыше двадцати тысяч стандартов качества в самых разнообразных областях.
Сертификат систем менеджмента качества ISO выдается после выполнения ряда последовательных действий. Для этого нужно:
- Подать заявку на выполнение процедуры.
- Подготовить полный пакет документов, включая карточку компании, перечень главных обязанностей структурных подразделений компании, копии документов, касающихся устава компании, а также все сведения о квалификационном составе компании.
- Официально подтвердить соответствие систем менеджмента в компании существующим международным стандартам.
- Обратиться в аккредитованный орган.
Продолжительность процесса получения сертификата в некоторых случаях не превышает одного рабочего дня. Чтобы упростить процесс, можно переслать всю документацию по электронной почте.
Наряду с законодательной компонентой, данная процедура оказывает благотворное влияние и на другие стороны бизнеса, в том числе:
- Расширение перспектив и выход на новые рынки. Хотя в настоящее время российские бизнесмены не обязаны получать сертификат качества 9001, обладание им позволяет предпринимателям участвовать во всевозможных международных тендерах. Большая часть крупных иностранных компаний не сотрудничает с российскими фирмами, у которых нет требуемых сертификатов.
- Рост доверия в бизнесе. Отношение потенциальных клиентов и деловых партнеров к фирме, получившей сертификаты, является более лояльным по сравнению с не имеющими их фирмами.
- Возможность вести определенные типы деятельности. Некоторые работы, например, особо опасные, можно проводить только после получения соответствующего разрешения, и множество таких вопросов решается путем получения сертификата ISO.
- Расширение клиентской базы. Сертификация обеспечивает возможность заниматься такими проектами и поддерживать сотрудничество с такими партнерами, которые до этого были недоступными.
- Рост доходов компании. Все вышеуказанные факторы оказывают положительное влияние на рост оборота, что ведет к увеличению прибыли.