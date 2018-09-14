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Москва, 14.09.2018

Бразилию ждут «веселые» выборы

«Expert Online» 2018
  • Бразилию ждут «веселые» выборы
AP/TASS

Один фаворит в больничной палате после удара ножом, а второй – в тюремной камере. Миллионы бразильцев настолько недовольны своим экономическим положением и царящим в стране хаосом, что не хотят идти на избирательные участки.

Традиционная политика постепенно уходит в прошлое, но даже на этом фоне выделяются всеобщие выборы в Бразилии, которые состоятся 7 октября и на которых бразильцы выберут президента, губернаторов и законодателей. Избирательная кампания действительно проходит необычно даже для этой страны: один из двух фаворитов на президентских выборах ведет ее с больничной койки, а второй – с тюремных нар.

Кандидат от правых Жаир Болсонару агитирует из больницы, куда он попал неделю назад с ножевым ранением в живот. Его ранил в прошлый четверг на митинге левый радикал с психическими отклонениями. Сейчас жизни бывшего армейского капитана ничего не угрожает, но он проведет в больнице еще как минимум неделю. Конечно, ранение ограничивает возможности Болсонару, но ему все же грех жаловаться – его рейтинг после покушения резко вырос.

Еще один «бывший», только теперь президент – Луис Инасиу Лула да Силва ведет кампанию из камеры, где он отбывает 12-летнее тюремное заключение по обвинениям в коррупции. Сам Лула участвовать в выборах не будет, потому что суд запретил это делать. Вместо экс-президента, который по-прежнему очень популярен в Бразилии, в выборах будет участвовать бывший мэр Сан-Паулу Фернанду Аддад, представляющий левую Партию трудящихся.

В остальном, к примеру, в отсутствии политического центра при наличии флангов, предстоящие президентские выборы мало чем отличаются от выборов в других странах.

«Политический центр в Бразилии рассыпался, как и во многих других странах,- объясняет профессор политологии и международных отношений бразильского фонда Жетулио Варгаса Эдуарду Мелло.- У нас остались только фланги».

Методы ведения агитации у кандидатов похожие – оба разыгрывают карту пострадавших, которых в Бразилии так же, как в других странах, жалеют. Лула, к примеру, представляет себя жертвой политических противников и судебной системы. Популярность Болсонару, если верить результатам опроса FSB Pesquisa, выросла с 24% до нападения до 30 после. Это позволяет ему занять первое место в первом туре, но не набрать большинство, чтобы стать новым президентом в первой попытки. Второй тур намечен на 21 октября.

Политологи отмечают всеобщее недовольство и разочарование бразильцев истеблишментом, которое проявляется в числе прочего и в том, что вместо изучения программ кандидатов избиратели строят свое мнение на основе подробностей их личных жизней.

Еще какой-то год назад казалось, что состоится триумфальное возвращение в президентский дворец 72-летнего Лулы. Однако многочисленные противники левого политика воспользовались привычным для Латинской Америки оружием – обвинениями в коррупции. Экс-президента признали виновным в получении в качестве взятки фешенебельной квартиры на берегу океана и посадили на 12 лет в тюрьму. Заявления Лулы относительно невиновности и происков политических врагов и многочисленные апелляции оказались бесполезными. В довершении ко всему специальный суд, занимающийся выборами, отказался регистрировать его в качестве кандидата на пост президента, после чего он и призвал своих сторонников отдать голоса Фернанду Ададду. 

Сейчас перед «трудящимися» стоит четкая задача – провести в Конгресс Бразилии (парламент) побольше своих кандидатов, чтобы заставить Верховный суд выпустить Лулу на свободу или хотя бы перевести его под домашний арест.

У Жаира Болсонару проблемы не менее важные и безотлагательные, хотя и иного рода. После нападения на предвыборном митинге ему срочно сделали операцию. Сейчас жизнь Болсонару вне опасности, но ранение, конечно, внесло большие изменения в его избирательную кампанию.

Лула и Болсонару не случайно находятся на противоположных флангах политического спектра Бразилии. Это заметно по предлагаемым ими способам решения многочисленных проблем, охватывающих все стороны жизни от растущего дефицита бюджета и материального неравенства до высокого уровня преступности, выражающегося более чем в 60 тыс. убийств в год.

Так, Жаир Болсонару предлагает приватизировать государственные активы, облегчить законы, регламентирующие приобретение и хранение огнестрельного оружия, и ужесточить политику по всем направлениям. Лула, напротив, выступает за щедрые государственные субсидии и выплаты бедным и повышение налогов для богатых. 

Обстоятельства заставили Болсонару передать ведение кампании трем старшим сыновьям: Эдаурду, Флавио и Карлосу. Twitter сейчас пестрит снимками, на которых они держат окровавленную рубашку отца и призывают выйти на улицу.

«Каждый из нас – Болсонару!»- заявил Флавио на предвыборном митинге в минувшие выходные на Копакабане.

Вывод на арену сыновей вне всяких сомнений удачная находка Жаира Болсонару, тоже прибавившая ему сторонников. Левые же никак не могут компенсировать физическое отсутствие в предвыборной кампании Лулы. Возможно, это в какой-то мере удастся Аддаду, популярность которого постепенно растет. За последние две недели согласно результатам опроса BTG она выросла с 5 до 8%.

Лула сказал своим сторонникам накануне ареста в апреле, что теперь он «не человек, а идея», намекая на преемника. В августе он написал из камеры письмо, в котором призывал своих сторонников: «Каждый из вас должен стать Лулой!» Особенно преданным сторонникам Партия трудящихся бесплатно раздает резиновые маски с его лицом.

В конце концов экс-президент остановил выбор на своем протеже Фернанду Аддаде, который не имеет такой харизмы, как Лула, и относительно неизвестен на бедном северо-востоке Бразилии, где сам Лула и сейчас пользуется фантастической популярностью.

«Выборы скорее всего завершат слом системы, сложившейся треть века назад, в конце диктатуры,- говорит Мелло.- Это очевидный факт. Теперь остается только посмотреть, к какой Бразилии приведут перемены».

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