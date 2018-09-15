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Мир
Москва, 15.09.2018

Китай намерен перейти к стимулированию рождаемости

«Expert Online» 2018
  • В Китае готовы к новым детям
AP/TASS Автор: Andy Wong

В Китае готовы к новым детям

В Китае собираются официально отказаться от любых ограничений рождаемости. Тем самым государство круто изменит свою политику в этом отношении, предложив своим гражданам иметь как можно детей. Это должно предотвратить демографическую катастрофу совсем иного рода, чем та, которой в последние десятилетия боялись китайские власти. Но может изменить демографическое лицо планеты. А вдруг, а это и расчет?

Победа дорогой ценой

В новом проекте гражданского кодекса, который готовится Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей, не будет пунктов, касающихся планирования семьи. Публикация об этом появилась в главной газете страны, «Жэньминь жибао». Это не только разворот демографической политики на 180 градусов, но и любопытный парадокс. Будучи в наши дни социалистическим разве что по названию, Китай в отношении рождаемости вернется к хорошо забытому старому: временам «большого скачка» и «культурной революции».

Тогда сам товарищ Мао Цзэдун призывал обзаводиться как можно большим количеством детей: ведь чем больше китайцев — тем больше могильщиков капитализма. Но уже к концу жизни Великого Кормчего партия начала предпринимать попытки обуздать безудержный рост населения, продолжавшийся несмотря на голод, репрессии и безответстнные экономические эксперименты. А после смерти Мао, с началом реформ, воплощение в жизнь лозунга «одна семья — один ребенок» стала и вовсе для государства идеей фикс.

От численности населения в подопечном регионе зависела оценка эффективности местного руководителя. Внеплановый ребенок мог запросто испортить карьеру любому китайцу, какой бы высокий пост он ни занимал. Следствием бескомпромиссной борьбы руководства КНР с высокой рождаемостью стало появление современной системы учета населения, может быть, и не самой совершенной, но зато охватывающей беспрецедентное количество народа. Тем не менее, даже она не может толком ответить, сколько миллионов (два, три, а может и все десять) составили «люди-призраки» — нигде не зарегистрированные дети, уроженцы преимущественно сельской местности, факт появления коих на свет родители скрыли от властей. Демографическая битва привела к тому, что Китай стал чемпионом мира по числу абортов: вековую традицию, согласно которой в семье обязательно должен быть сын, чтобы заботиться о родителях и совершать обряды духам предков, китайцы, несмотря ни на что, продолжали чтить. Традиция аукнулась некоторое время спустя, когда страна столкнулась еще и с дефицитом женщин. Статус и значимость барышень возросли до небес, равно как и значимость неханьских народов. В былые годы манчжуры, корейцы, мяо и другие нацменьшинства страны охотно записывались в китайцы. Но когда их семьям разрешили иметь больше, чем одного ребенка, начался обратный процесс: запись китайцев в некитайцы. Словом, битва с перенаселением привела к массе неожиданных последствий и к глубокой психологической травме всей нации, но была властями выиграна. И вот пришла пора платить цену победы.

Мы наш, мы новый мир заселим

Ныне Китай занимает первое место в мире не только по количеству населения, но и по числу стариков. Их численность в 2014 году впервые превысила 15% населения, а к середине века, если демографическую тенденцию не удастся переломить, по оценкам ООН возрастет до одной трети. Значит, предстоят повышение пенсионного возраста (дискуссии об этом в КНР в самом разгаре), расходы на здравоохранение так же вырастут. Все это не может не сказаться на высоких темпах экономического роста – залоге сохранения политической стабильности в Китае. Идеи социализма с китайской спецификой, может быть, не пользуются в стране всеобщей поддержкой. Но пока коммунисты могут обеспечить экономический рост, а значит, и рост благосостояния народа, желающих оспаривать их право находиться у власти не будет слишком много.

Выход один: повышать рождаемость. Китайцам уже разрешено иметь двух детей, в официальной прессе всерьез обсуждается идея наказывать бездетные пары. Проблема в том, что среднее китайское домохозяйство считает теперь возможным заводить ребенка уже при определенном, довольно высоком уровне доходов, зачастую выше среднего. При этом китайские семьи если и хотят заводить ребенка, то только одного. А многие вообще не хотят детей. Они, как и многие в Европе, считают, что куда приятнее тратить деньги на собственный комфорт и карьеру, чем на улучшение демографической ситуации в стране. Кстати, такой стиль жизни вполне вписывается и в новую линию партии, направленной на стимулирование потребления.

Следует заметить, что другие азиатские страны, прошедшие тот же период ускоренного развития, что и КНР, имеют те же проблемы спада рождаемости. У Южной Кореи уровень рождаемости один из самых низких в мире, у Японии демографический спад, безрадостная ситуация с демографией на Тайване. И там выхода из ловушки, связанной со снижением рождаемости, не нашли. Не помогают ни льготы, ни денежные выплаты. Найдут ли выход в КНР? Конечно, нет таких крепостей, которые бы не взяли китайские коммунисты. Однако в данном случае крепость может оказаться неприступной. Или — наоборот, и тогда китайцы заселят-таки весь мир.

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