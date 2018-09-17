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Москва, 18.09.2018

Козак рассказал о перспективах развития сотрудничества между РФ и КНР в сфере энергетики

«Expert Online» 2018

Дмитрий Козак – вице-премьер РФ – заявил, что сотрудничество между Россией и Китаем в сфере   энергетики вышло на новый уровень.

По его словам, в настоящее время такое взаимодействие является локомотивом торгово-экономических связей между РФ и КНР, передаёт РИА Новости.

Выступая на заседании межправительственной российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству, чиновник подчеркнул, что деятельность комиссия позволяет вырабатывать важные решения по реализации новых проектов.

Кроме того, как убеждён Козак, это поможет окончательно снять все преграды, которые могут возникать при воплощении достигнутых договорённостей.

Также вице-премьер отметил, что Россия и Китай настроены на долгосрочное партнёрство и диалог по всем сферам в области энергетики.

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