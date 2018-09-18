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Москва, 18.09.2018

Путин соболезнует родным и близким погибших при крушении Ил-20 в Сирии

«Expert Online» 2018

Президент РФ Владимир Путин соболезнует родным и близким, а также сослуживцам военных, погибших при крушении самолета Ил-20 в Сирии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент глубоко соболезнует всем родным и близким и сослуживцам членов экипажа погибшего самолета", — приводит слова Пескова РИА Новости.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит в результате провокационных действий Израильских ВВС. Погибли 15 российских военнослужащих.

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