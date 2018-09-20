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Москва, 20.09.2018

Джек Ма: торговая война между КНР и США продлится 20 лет

«Expert Online» 2018
  • Основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group Джек Ма
Zuma\TASS

Основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group Джек Ма

Владелец Alibaba считает, что противоречия между двумя главными экономиками планеты очень глубоки и что быстро решить их невозможно. Он уверен, что они останутся и после ухода Дональда Трампа из Белого дома.

Самый богатый китаец, основатель и владелец Alibaba Group Holding Ltd. Джек Ма выступил в необычной для себя роли – предсказателя. Он считает, что торговая война между США и Китаем продлится два десятилетия, т.е. дольше, чем все думают. По мнению Ма, ее последствия тоже окажутся значительно сильнее и глубже, чем прогнозируют экономисты.

Джек Ма считает, что главная причина введения тарифов Вашингтоном кроется не в торговле. В Белом доме воспользовались тарифами для того, чтобы сдерживать рост китайской экономики. Владелец Alibaba сравнил нынешнюю торговую войну Америки с Китаем с очень похожей войной, которую она вела в восьмидесятые годы прошлого века с Японией, когда та, как сейчас Китай, стала второй экономикой планеты и начала угрожать доминированию США.

Конечно, никакого предвзятого отношения к китайцам у Дональда Трампа нет. К объявлению торговой войны Пекину его подтолкнули обстоятельства. Например, желание сократить огромный дефицит США в торговле с Поднебесной. Ставки в этой войне высоки – борьба идет за лидерство в глобальной экономике.

Джек Ма считает, что Китаю необходимо укрепить свою экономику, чтобы пережить этот торговый конфликт и перевести торговые отношения из Америки в Юго-Восточную Азию, Африку и другие регионы.

«В краткосрочной перспективе бизнес в Китае, США и Европе окажется в опасности,- объяснил он на встрече инвесторов Alibaba.- Продлится эта штука (война) долго. Краткосрочного решения у нее нет».

Ма признал, что Alibaba тоже несет большие убытки от торговой войны, но он уверен, что компания не только выстоит, но и вернется на вершину.

С другой стороны, торговая война предоставит беспрецедентные возможности тем компаниям, которые смогут извлечь из нее выгоду. Джек Ма призвал руководство страны и Компартии рассматривать сложившуюся сейчас ситуацию не как кризис, а как возможность пересмотреть политику в области экономики. Китайская экономика, уверен он, должна быть более открытой.

Прогноз о двадцатилетней торговой войне прозвучал через считанные часы после объявления Пекином ответных мер на тарифы на общую сумму в 200 млрд долларов. Реакция китайцев была предсказуемой – они тоже повысили тарифы, хотя и на меньшую сумму - 60 млрд.

Джек Ма - патриот Китая. Он полагает, что в ответ на новые повышения тарифов на китайские товары, Пекин должен переводить бизнес из Америки в другие регионы и страны.

В Китае владелец и основатель Alibaba - общепризнанный авторитет, поэтому к его мнению прислушиваются. После встречи Ма с президентом Трампом в прошлом году его даже начали называть послом КНР в США. На той встрече он, кстати, пообещал собеседнику создать в Америке к 2021 году миллион рабочих мест, но вчера взял обещание назад. Ма, объявивший об уходе из Alibaba в 2019 году, уверен, что выполнению обещания создать новые рабочие места мешает торговая война между США и КНР.

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