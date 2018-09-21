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Москва, 21.09.2018

ESCADA ЗАПУСКАЕТ НОВУЮ ICON-BAG “THE HEART”

«Expert Online» 2018
  • ESCADA ЗАПУСКАЕТ НОВУЮ ICON-BAG “THE HEART”
предоставлено пресс-службой

Escada представляет сумку “The HEART BAG”, вдохновением для создания которой послужил флакон первого аромата от ESCADA в форме сердца. Дизайн этой сумки, посвященный юбилею бренда в этом году, станет новым знаковым аксессуаром бренда ESCADA и будет ежесезонно меняться только в цветовом решении, размерах и материале изготовления. Сумка уже продается в России.

Найлл Слоан, креативный директор

«На протяжении всей истории модного дома, ювелирные детали всегда дополняли изделия из  коллекции ESCADAМаргарета считала аксессуары украшением любого наряда. Было очень важно вернуться к этому игривому и характерному элементу нашего наследия.Проницательность и весёлый нрав Маргареты стали истинным источником вдохновения для этой коллекции».   

ESCADA линия аксессуаров сезона fw 2018

Вдохновением для создания сумки “The HEART” стал первый аромат от ESCADA, разработанный Маргаретой в 1990 году и выполненный в форме узора с концентрическими сердцами.

lat_2174-1-1.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой

Модель сумки “The Heart bag” выполнена из различных материалов, есть модель из  мягкой телячьей кожи, твида с разнообразными цветами, а также клетчатого жаккарда. Сумка представлена в двух размерах и разных цветовых сочетаниях и украшена золотым узором с сердцем.    

eml-acc-ml-fw-1369.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой

Коллекцию осень/зима 2018 дополняет большой выбор аксессуаров, созданных на основе прототипов из архива бренда. Например, изысканные золотые серьги ESCADA, основой для которых, послужила фурнитура классических кожаных моделей повседневной одежды и ремней.

eml-acc-ml-fw-1392.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой

В широкий ассортимент кожаных товаров входят строгие модели из замши и телячьей кожи темно-синего, красного, коричневого и черного цветов, с контрастными кантами. Коллекция обуви выполнена в цветах драгоценных камней, изумрудном, рубиновом а также в цвете топаза. Босоножки украшены камнями, а бархатные туфли каноническими пряжками со стразами. Есть в коллекции замшевые и атласные полусапожки с необычными камнями из разноцветного перспекса, с застежкой в форме классического сердца  ESCADA, подходящие для вечернего выхода.

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