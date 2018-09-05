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Москва, 05.09.2018

Эксперты составили рейтинг городов, популярность которых выросла за прошедшее лето

«Expert Online» 2018

Эксперты, работающие в сфере туризма и бронирования отелей, составили рейтинг городов, популярность которых среди путешественников выросла летом 2018 года.

Лидером оказался Стамбул, которому отдали предпочтение на 31% туристов больше, чем летом 2017 года, передаёт Skyscanner.
Следом расположились Самара и Тбилиси, прибавившие по 28%. В ТОП-5 ещё вошли Калининград (26%) и Ереван (25%). Среди российских городов также вырос спрос на Екатеринбург (13%) и Краснодар (12%).

По мнению экспертов, такой результат вполне закономерен. Почти все из перечисленных российских городов принимали матчи футбольного ЧМ-2018, а Краснодар традиционно является одним любимых летних направлений, как удобное место старта для поездок на морские курорты.

Среди зарубежных городов в рейтинг попали Париж (24%), Анталья (19%), Милан (15%) и Ларнака (11%).

Ранее сообщалось, что эксперты бронирования жилья Tvil.ru составили ТОП-3 курортных мест России, с которыми не хотелось расставаться туристам после отдыха. В лидерах один посёлок Кубани и два - Крыма.

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