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Москва, 05.09.2018

Лавров обвинил США в использовании доллара, как рычага давления

«Expert Online» 2018

Сергей Лавров – глава МИД РФ – обвинил США в том, что они используют доллар в качестве рычага давления, когда «хотят кого-то наказать».

Тем самым, по его мнению, Вашингтон нарушает свои обязанности эмитента главной мировой резервной валюты.

Министр иностранных дел в интервью «Первому каналу» пояснил, что США себе в угоду прекращают обслуживание банковых операций в долларах.

Причем доллар, как подчеркнул Лавров, становится инструментом давления не только на геополитических противников Вашингтона, но и на союзников.

«США всегда считали свою валюту главной, поэтому и используют доллар, чтобы манипулировать неугодными странами», – резюмировал глава МИД РФ, добавив, что грубейшие злоупотребления ослабляют роль доллара в качестве международной валюты.

Ранее сообщалось, что по мнению участников рынка, курс доллара сейчас сильно переоценен.

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