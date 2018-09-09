Кому доверить ремонт и обслуживание котельного оборудования

В соответствии с действующими нормативными требованиями, выдвигаемыми к использованию газовых котельных (в особенности на опасных промышленных объектах), автоматика их безопасности должна раз в месяц проходить техобслуживание.

Для проведения данной процедуры необходимо найти организацию, которой будет поручено техобслуживание. При этом важно руководствоваться несколькими главными критериями, описанными ниже.

Чаще всего заказчики выбирают исполнителя для обслуживания автоматики после того, как монтаж котельной завершен и она готовится к вводу в эксплуатацию. Однако такой подход не является оптимальным. Ведь люди, заботящиеся о своем здоровье, обращаются к доктору не после проявления заболевания, а гораздо раньше. Тот же принцип должен соблюдаться и в данном случае. Техническое обслуживание котельных лучше всего доверить исполнителя на стадии проектирования котельной в ходе ее монтажа. В этом случае заказчик может быть уверен в том, что качество и надежность выбранных приборов и датчиков автоматики будут высокими, стоимость – невысокой, а монтажные работы будут выполнены безукоризненно.

Оптимальный вариант – когда монтажом, наладкой и техобслуживанием котельной занимается один исполнитель, который несет полную ответственность за ее функционирование.

Организация, занимающаяся техобслуживанием автоматики безопасности, обычно использует достаточное количество требуемых средств автоматизации, соответствующих нормам безопасности. Это обусловлено, с одной стороны, тем, что она несет ответственность за функционирование автоматики перед контролирующими органами, а с другой стороны, тем, что ее специалисты не желают постоянно прибывать на объект вследствие ложных сигналов.

Организация, на которую возлагается техобслуживание автоматики безопасности, должна обладать богатым опытом обращения с такой техникой и иметь хорошую репутацию. Иначе собственник котельной рискует оказаться в сложном положении. Нужно поинтересоваться у клиентов обслуживающей организации, всем ли они довольны, и выяснить, какие замечания у них имеются.

В ходе использования котельной ее собственник может задавать различные вопросы по функционированию автоматики безопасности. Сотрудники обслуживающей организации должны дать подробные и обоснованные разъяснения заказчику, чтобы он был уверен в том, что функционирование автоматики безопасности позволяет ему не беспокоиться по поводу возможного наложения штрафа за выявленные при проверке Ростехнадзора нарушения.

Другое очевидное преимущество подписания договора с организацией, специализирующейся на техобслуживании автоматики, состоит в избавлении от необходимости содержать специалистов в своем штате, выплачивать им заработную плату, приобретать для них спецодежду, заботиться об их аттестации в Ростехнадзоре, а также нести другие расходы, связанные с содержанием персонала. Работа одного высококвалифицированного специалиста обходится приблизительно в двадцать пять тысяч рублей в месяц, тогда как стоимость услуг организации, в зависимости от степени автоматизации котельной и сложности используемого оборудования, варьируется от пяти до пятнадцати тысяч рублей в месяц. В сложных экономического условиях любому владельцу котельной выгодно минимизировать расходы на ее содержание.

При выборе организации нужно стараться найти такую, которая бы осуществила монтаж котельной, сделала наладочные работы, а затем приняла автоматику на техобслуживание. При отсутствии такой возможности следует привлекать организацию к техобслуживанию как можно быстрее.