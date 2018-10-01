Минфин предсказал курс рубля в 2035 году

Минфин России опубликовал «Бюджетный прогноз РФ до 2036 года» на портале бюджетной системы. Как говорится в документе, ведомство ожидает постепенного ослабления курса рубля до 73,9 рублей за доллар в прогнозный период до 2036 года. Постепенное ослабление будет происходить на фоне стабилизации цен на нефть в диапазоне 40-50 долларов за баррель.

В период 2021-2025 гг. курс российской ваобты, согласно ожиданиям Минфина, составит 66,4 руб./доллар, в 2026-2030 гг. — 71,1 руб./доллар, а в период 2031-2035 гг. — 73,9 руб./доллар. Нефть марки Urals при этом будет стоить в 2021-2025 гг. 55,2 доллара за баррель, в 2026-2030 — 52,2 доллара за баррель, а в 2031-2035 гг. — 54,9 доллара за баррель.

«Подавляющая часть источников мирового предложения нефти, включая Российскую Федерацию и Ближний Восток, имеют низкую пороговую рентабельность (в диапазоне 10-30 долларов за баррель). Сланцевая добыча в США рентабельна при ценах около 35-50 долларов за баррель. Не следует сбрасывать со счетов менее эффективные источники добычи — глубоководные шельфовые месторождения или добыча из битумных песков Канады — для которых в последние годы произошло сокращение пороговых издержек вплоть до 50-60 долларов за баррель. Таким образом, отсутствуют экономические предпосылки для сохранения высоких цен на нефть в ближайшие годы», — говорится в документе.

Столь долгосрочные прогнозы основаны на глобальных макроэкономических расчетах и применяются повсеместно, отмечает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Для России построить такой прогноз не составляет особенного труда, поскольку её экономика — сырьевого типа и опирается она в развитии почти полностью на поступления от продажи энергоресурсов. Рубль может повести себя иначе, но на столь длинном отрезке времени - 17 лет - его локальные колебания не имеют особенного значения.

В этом исследовании очень ценно другое, полагает эксперт: если прогноз строится на ценах на нефть и связанных с этим нюансах, значит, курс на диверсификацию российской экономики провален. Для отечественной валюты это означает, прежде всего, сохранение высокой волатильности и периодическое «ручное» управление монетарными ведомствами в зависимости от обстоятельств. Кроме того, очевидно, что сильный рубль снижает конкурентоспособность товаров российского производства на мировой арене, поэтому в среднесрочной перспективе он не выгоден.

Вообще же, считает аналитик eToro в России и СНГ Михаил Мащенко, озвученный прогноз – достаточно оптимистичный, особенно если вспомнить, что в прошлом месяце курс опускался до отметки 70,60 рублей за доллар, а в данный момент находится вблизи уровня 65.50 рублей за доллар. В обозримом будущем факторы влияния на нацвалюту останутся неизменными: ситуация на нефтяном рынке, взаимоотношения с зарубежными партнерами и динамика глобального экономического роста, полагает он.

В данный момент присутствует большое число причин для снижения цен на сырье — это возможное падение спроса на топливо со стороны основных потребителей вследствие замедления развития экономики. Таким образом, торговая конфронтация США и КНР одновременно негативно влияет как на стоимость нефти, так и на настроения инвесторов, предпочитающих воздерживаться от рисковых инвестиций в активы развивающихся стран.

На фоне происходящего российская экономика чувствует себя достаточно уверенно по сравнению с другими схожими странами, полагает Михаил Мащенко, однако вероятность ввода серьезных санкций значительно повысилась в последнее время, из-за чего участники рынка уже сейчас частично учли возможность финансовой изоляции страны в курсе валюты. По мере ужесточения риторики представителей западных стран, негативное влияние на рубль будет усиливаться, так что если ситуация не изменится, то, ожидает аналитик, мы вполне можем увидеть доллар за 73,9 рубля не в 2035 году, а уже в 2020 году.