Особенности получения лицензии Министерства культуры

Для чего нужно лицензирование?

В России имеется множество памятников архитектуры, которые представляют огромную ценность с точки зрения ее культуры в историческом разрезе. Но время ничего не щадит, и памятники архитектуры подвергаются разрушению. Для их сохранения проводятся реставрационные работы.

Выполненная профессионалами высококачественная реставрация обеспечивает возможность не просто сберечь экстерьер памятника или здания, но и увеличить его долговечность и повысить безопасность для осматривания. В этой связи актуален вопрос: у кого есть право выполнять реставрацию? Ответ на него таков: у ИП, строительных фирм или специализирующихся на выполнении реставрационных работ мастерских, получивших лицензию Министерства Культуры РФ, которая позволяет заниматься данным видом деятельности.

Чтобы получить этот документ, соискателям нужно вступить во взаимодействие с лицензирующим отделом Минкультуры РФ. Именно оно несет ответственность за лицензирование этой деятельности. Прежде данные функции выполняла Росохранкультуры, однако в дальнейшем она была расформировано, в результате чего ее полномочия были переданы Минкультуры РФ. С видами работ, на которые требуется лицензия Министерства культуры вы можете ознакомиться нга странице https://www.rinfin.ru/licensing/licence_of_rosohrankultury.

Порядок лицензирования

Для получения лицензии Минкультуры следует подать в него заявление, а также пакет документов, подтверждающих компетентность соискателя в этой деятельности. Таким образом, соискателю необходимо подготовить:

уставные документы юрлица или регистрационную документацию ИП;

документы, подтверждающие наличие профессионального опыта и высокой квалификации работников фирмы в реставрационной области;

документальное подтверждение наличия инструментов, требуемых для осуществления реставрационных работ.

Список требуемого оборудования определяется нормативными актами. Его состав зависит, прежде всего, от направлений реставрационной деятельности, которыми намерен заниматься соискатель. Эта информация сообщается при подаче заявления о получении лицензии. Список направлений деятельности соискатель составляет самостоятельно.

После сбора, оформления и передачи пакета документов в лицензирующий отдел Минкультуры РФ предоставленная информация проверяется. Представители Минкультуры должны удостовериться в том, что все предоставленные заявителем данные соответствуют действительности, и оснований для отказа в выдаче лицензии нет. Как правило, проверка продолжается на протяжении сорока пяти рабочих дней. После окончания этого срока Минкультуры предоставляет заключение, содержащее рекомендацию о выдаче лицензии либо отказ. При этом существующее законодательство предоставляет этому ведомству право принять отрицательное решение, не указывая его причин. Также получить лицензию на реставрационные работы вы можете тут.

Требования к соискателям и исполнителям

Подаваемые соискателем в Минкультуры документы должны быть грамотно составлены. Копии должны быть заверены нотариусом, иначе необходимо предоставлять оригинал. Повышенное внимание представители лицензирующего органа уделяют профессиональному опыту и уровню квалификации работников фирмы-соискателя. У специалистов должно быть высшее либо среднее специальное профильное образование, а также как минимум трехлетний опыт профессиональной деятельности по специальности. Помимо этого, нужно предоставить информацию о курсах повышения квалификации, посещение которых специалистами должно осуществляться как минимум один раз в пять лет.

Перед обращением в Минкультуры за получением лицензии соискателю нужно изучить его классификатор, где указаны главные типы работ, которые обязательно лицензируются. Первые два приведенные в классификаторе типа работ касаются проектной деятельности. Поэтому реставрационную лицензию зачастую именуют лицензией на подготовку проектной документации. Остальные пункты классификатора касаются реставрационной деятельности. В них входят как повсеместно распространенные направления деятельности, так и редкие работы, осуществление которых под силу очень немногим специалистам.

Все указанные типы деятельности требуют от исполнителя спецподготовки и высокой ответственности. Реставрация является особым направлением деятельности, некачественное выполнение которого чревато безвозвратной потерей ценных культурных объектов. Поэтому органы госвласти осуществляют ужесточенный контроль претендентов на получение различных госзаказов на выполнение реставрации.

Главная поправка, внесенная недавно в законодательство, которое регулирует лицензирование отдельных направлений деятельности, заключается в возможности бессрочного получения лицензии Минкультуры юрлицами и ИП. Этот документ действителен на всей территории России, независимо от региона, где была выдана лицензия. Однако надо понимать, что отсутствие ограничений срока действия данного документа не означает невозможность его отзыва при обнаружении нарушений в работе обладателя.