США потребовали от МОК отобрать у Пекина Олимпиаду-2022

В МОК поступило обращение от комиссии Конгресса США по Китаю, с требованием лишить Пекин права проведения зимних Олимпийских игр 2022 года, сообщает «Советский спорт» информацию Inside the Games.

Как говорится в обращении, Китай не должен проводить Игры из-за ухудшения в стране ситуации с соблюдением прав человека. В качестве примера приводится факт наличия в стране лагеря политического перевоспитания, в котором содержаться более миллиона уйгуров. Также отмечается, что Пекин всеми силами стремится контролировать и уйгурскую диаспору, проживающую в США.

В комиссии считают, что это является «наиболее масштабным притеснением прав этнического меньшинства со времен Второй мировой войны», что не дает Пекину права проводить Олимпийские игры в 2022 году.