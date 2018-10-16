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Москва, 16.10.2018

Учёные подтвердили, что собаки понимают отдельные слова

«Expert Online» 2018

Учёные одного из американских университетов, наблюдая за работой мозга собак, подтвердили, что наши четвероногие любимцы умеют различать слова и способны запоминать их смысл.

В частности, они выяснили, что собаки улавливают не только интонацию, и смысл слов, произносимых хозяевами, пишет журнал Frontiers in Neuroscience.

Кроме того, они установили, что собаки общаются с людьми не ради еды, а для получения внимания и позитивных эмоций. Для проверки этих результатов, исследователи собрали группу из 12 собак разных пород и их хозяев. При этом хозяев просили научить собак приносить один из двух произвольных предметов, откликаясь на их названия. 

Когда все животные обучились этому, учёные проверили, как меняется работа мозга собак в тот момент, когда им называют эти предметы и показывают их. Помимо этого, добровольцы произносили различный не связанный между собой набор слов, похожий по звучанию на эти слова, и показывали незнакомые объекты.

Сравнивая изображения, которые были получены магнитно-резонансным томографом, исследователи установили, что собаки понимают смысл отдельных слов и связывают их с определёнными предметами.

Также удалось раскрыть неожиданный феномен, который отличает собак от людей: оказалось, что мозг собак более активно реагирует на незнакомые слова, чем на знакомые, тогда как у людей обычно всё происходит наоборот.

Всё это означает, что собакам нравится учиться и приносить удовольствие своим хозяева, выучивая новые команды. При этом учёным так и не удалось обнаружить в мозге собак, так называемый «речевой центр».

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