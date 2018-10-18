Доходы потихоньку доходят

В сентябре 2018 года располагаемые денежные доходы россиян сократились на 1,5%, что почти вдвое больше, чем в августе. Хуже то, что так будет продолжаться долго, считают аналитики. Следует делать, в общем-то, то же, что и государство: создавать личные резервные, или стабилизационные фонды и повышать производительность своего труда, что является сейчас правительственной программой.

Лучше, чем хуже

Как говорится в докладе Федеральной службы государственной статистики (Росстат) под названием «Информация о социально-экономическом положении России» за январь-сентябрь 2018 года, реальные располагаемые денежные доходы россиян в сентябре упали на 1,5% в годовом сопоставлении. Это почти вдвое больше, чем в августе, когда показатель составил -0,9%.

Основной причиной негативной ситуации является инфляция. Продолжившийся рост номинальных и реальных зарплат россиян в сентябре не смог поддержать реальные доходы граждан, пишет РБК. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в сентябре 2018 года, по оценке Росстата, составила 42,2 тыс. руб. — по сравнению с прошлым сентябрем она выросла на 7,2% в реальном выражении.

Падение реальной заработной платы россиян в течение последних четырех с половиной лет — это следствие экономического кризиса и консервативной экономической политики, которая направлена больше на поддержание некой стабильности, сохранения статус-кво, уверен генеральный директор финансовой компании «Мани Фанни» Александр Шустов. При этом приходится жертвовать экономическим ростом.

Но если вспомнить 90-е годы, с «прыжками» экономики, с дефицитом бюджета до 30%, то возможно, на нынешние профицитные времена можно посмотреть по-другому, по-другому оценить действия правительства, которое в условиях сырьевой экономики старается, в первую очередь, создать финансовый резерв и не допустить социальных потрясений, говорит эксперт. Да, высокая ключевая ставка сдерживает рост кредитования, но она же и не допускает надувания пузыря потребительских кредитов, обеспечивает стабильность банковской системы.

Можно говорить, продолжает Александр Шустов, что в условиях высокой цены нефти можно было бы дополнительные доходы бюджета направлять не в резервы, а на ослабление налогового давления на бизнес и население, но, с другой стороны, именно резервные фонды позволили преодолеть кризис 2008-го года и выйти на последующий рост. В условиях антироссийских санкций эта задача стабилизации экономики еще больше усложняется, ведь Россия отрезана от западных рынков капитала, у нас осталось меньше возможностей для маневра.

По мнению аналитика, российскую экономику ждут еще 4-5 лет вялого экономического роста и околонулевой динамики реальных заработных плат, пока не подойдет к концу очередной политический цикл и не начнутся вынужденные реформы. И это при условии стабильности цен на нефть, потому что если цена барреля драматично упадет, например, до 40 долларов, реформы начнутся намного раньше, они будут жизненно необходимы.

Каждому по стабфонду

Физлицам, мечтающим опереть свой бюджет на растущую зарплату, можно рекомендовать повышать свою производительность труда, тогда рост зарплат, не статистический, а реальный, не заставит себя ждать, на рынке труда всегда есть дефицит высококвалифицированных и производительных работников, указывает Александр Шустов. Латать дыры семейного бюджета с помощью банковских кредитов или микрозаймов сверхрискованно, равно как и рефинансировать старые кредиты новыми. Внезапная девальвация рубля может уничтожить как уровень зарплат, так и ценность сбережений, поэтому на фоне падения реальных зарплат нужно, так же, как государство, создавать свой собственный «резервный фонд», состоящий из 1-2 валют, облигаций надежных корпоративных эмитентов или ОФЗ.

Реальные доходны населения падали все предыдущие четыре года, соглашается ведущий аналитик Центра современных инвестиционных технологий Денис Владимиров. И, по его словам, позитивная динамика в текущем году выглядит несколько политической и была достигнута благодаря государственными вливаниями — индексацией пенсий и повышением зарплат бюджетников. По состоянию на начало мая, по данным Росстата, в номинальном выражении с начала 2018 года россияне стали богаче более чем на 8%. Однако, давайте вспомним динамику цен на бензин в стране (на тот момент уже было массовое недовольство населения в динамике цен на топливо).

В апреле рост составил 13%, в мае — еще 18,7%. На текущий момент данные показывают, что c начала года рост цен составил 27,7%. Есть и факт повышения цен на бензин нефтеперерабатывающими заводами в сентябре на 10%, что идет в копилку факторов давления на динамику реальных доходов населения до конца года и на 2019 год. Кроме того, девальвация рубля с начала 2018 года на 14%, до 65,6 рублей, не могла не сказаться на реальных доходах в стране (при том, что пиковая девальвация с начала года достигала 23%). То есть доходы населения в сравнении с фактическими показателями по динамике цен на отдельные товары и падении валюты нельзя назвать столь позитивными, считает эксперт.

Есть потребительская корзина (тут основная доля расходов приходится на пропитание, услуги ЖКХ, транспортные расхода, а потом уже одежда и обувь, образование и т.д.), и она грамотно контролируется (стараются сдерживать показатель роста инфляции в целом). Менее значимые по весу составляющие демонстрируют гигантские скачки цены, а наиболее значимые, привычные ежедневные расходы, растут постепенно.

Номинальные доходы населения будут расти благодаря майским указам президента, а вот реальные, более вероятно, снижаться, считает Денис Владимиров. Согласно данным исследований в России, за последние три года россияне обеднели почти на 20%: реальный размер пенсий упал на 6,9%, продукты подорожали на 28,5%, непродовольственные товары — на 26,2%, услуги — на 21,3%. Динамика сохранится, уровень жизни населения будет постепенно снижаться, банковский сектор из-за этого продолжит пребывание в зоне риска, так как будет увеличиваться спрос на потребительские кредиты и микрокредитование.