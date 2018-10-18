Рубль вернулся из отпуска

Как сообщает российский финансовый регулятор в обзоре «Вестник Банка России», чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос в августе по сравнению с июлем на 57% и составил 2,5 млрд долларов. Это, уверены в ЦБ, связано с периодом массовых летних отпусков. Косвенно эту теорию подтверждает тот факт, что по сравнению с августом 2017 года, то есть в годовом сопоставлении, показатель текущего года снизился на 9%.

«В августе 2018 года, в период массовых отпусков, на внутреннем рынке продолжился рост спроса физических лиц на наличную иностранную валюту, в основном на доллары США. При стабильном предложении это обусловило более высокие объемы чистого спроса населения на наличную иностранную валюту, который составил 2,5 млрд долларов в долларовом эквиваленте», - говорится в сообщении ЦБ.

Лето — это время отпусков, когда спрос на иностранную валюту и в самом деле резко повышается, признает аналитик eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Кроме того, сыграл чисто психологический фактор: в августе произошел резкий взлет стоимости доллара: всего лишь за несколько дней курс рубля снизился более чем на 6%, пробив отметку в 64 рубля за доллар, которая крепко держалась с апреля текущего года.

Безусловно, считает аналитик, российская валюта имеет все шансы подешеветь в долгосрочной перспективе под влиянием санкций, фискальной политики и негатива на сырьевых рынках, однако, паниковать явно не стоит, так как это должно произойти плавно и без резких движений: к концу года есть вероятность увидеть рубль вблизи уровня 68 за доллар.

Если же говорить про размер курса в ближайшее время, то, по мнению Мащенко, он вполне может несколько окрепнуть: в понедельник наступает пик налоговых выплат, когда экспортерам необходимо будет уплатить НДПИ, НДС и акцизы, а значит, до конца недели спрос на нацвалюту будет достаточно велик. Напряженная ситуация вокруг Саудовской Аравии играет на стороне роста нефтяного рынка, чье влияние на российскую валюту заметно увеличилось после отмены операций ЦБ в рамках бюджетного правила. Таким образом, в отсутствии сюрпризов курс вполне может укрепиться до отметки 65 рублей за доллар к концу месяца.

Несмотря на то, что в июле-августе в связи с началом сезона отпусков спрос на наличную валюту со стороны населения в увеличивается в среднем на 10-15%, ажиотаж вокруг доллара и евро летом-осенью 2018 года не обусловлен исключительно сезонным фактором, возражает, в свою очередь, аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. По данным ЦБ, за август объем вкладов населения в российских банках сократился на 0,6%, за сентябрь – еще на 0,8%. В абсолютном выражении, только за первый месяц осени граждане забрали из банков 218 млрд руб. На вполне логично возникающий в этой связи вопрос - на что тратят эти средства россияне, имеет вполне очевидный ответ: на покупку валюты. Уже в июле совокупный спрос населения на наличную валюту вырос на 20% до 5,1 млрд и продолжает расти.

С учетом очередного витка девальвации рубля, начавшегося именно в середине лета под давлением санкционных ожиданий, реакцию населения вполне можно было бы назвать нормой, поскольку спрос на валюту в такие периоды традиционно растет, считает эксперт. Но если посмотреть на динамику изменения валютных вкладов, которые, опять же традиционно, в такие периоды ослабления национальной валюты либо показывают прирост, либо не изменяются, то увидим, что ситуация экстраординарная. Опять же по данным ЦБ, в сентябре уже валютные вклады населения упали на 0,7%, это значит, что население забрало со счетов 610 млн долларов, и это только за месяц, а выносить валюту из банков россияне начали месяцем ранее.

Казалось бы, говорит Алексей Антонов, три самостоятельных процесса, отток рублевых и валютных вкладов и рост спроса на наличные доллары и евро, на самом деле связаны. И причина возникновения и развития этих процессов не в инфляционных ожиданиях, не в рисках дальнейшей девальвации рубля, не в низкой доходности вкладов, а в дедолларизации, о которой уже с середины лета говорят на уровне высших эшелонов власти и в том, что до сих пор не понятно, к чему все эти разговоры приведут. И до тех пор, пока населению не будут представлены гарантии того, что ограничения не коснутся свободного хождения валюты, то есть покупка или продажа, как в советское время, не станет преступлением, а валютные вклады не будут конвертированы в рубли, эти три процесса будут только набирать силу.