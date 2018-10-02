Еще одна победа России на Балканах

Западные СМИ называют результаты референдума в Македонии очередной победой Москвы. Владимир Путин вновь переиграл Запад, считает, например, лондонский Guardian.

Результат референдума о смене названия страны, состоявшегося в минувшее воскресенье в маленьком государстве на юге Европы, на первый взгляд, внутреннее дело народа этого государства. Но поскольку Македония находится на Балканах, а все, что происходит на этом полуострове, имеет в силу исторических и геополитических причин особое значение не только для Европы, но, как и сто лет назад, например, для всего мира, то за волеизъявлением македонцев следил как минимум весь Старый Свет. На Западе результаты воскресного референдума о смене названия рассматривают как существенный успех России и серьезный провал ЕС и НАТО.

Казалось бы, сторонники западного пути развития Македонии должны быть рады – за изменение названия и следовательно за начало переговоров о членстве в Евросоюзе проголосовали более 90% участников референдума. Вот только пришло их на избирательные участки менее 36% зарегистрированных избирателей, а по македонским законам необходима явка не менее 50%.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что продолжит двигаться по пути в Евросоюз, и даже пригрозил отставкой и досрочными выборами, но националисты, выступающие за сохранение прежнего названия, а следовательно против вступления в ЕС и НАТО, намерены оказать ожесточенное сопротивление.

По традиции сторонники западного пути развития Македонии и Запад обвинили в низкой явке, конечно же, Москву, которой такой поворот событий на руку. Россия, утверждают они, яростно борется за западную часть Балканского полуострова.

По привычке на Западе также не обращают внимания на то, что Россия отрицает какое бы то ни было вмешательство в референдум. Так же, как не обращают внимание на то, что с самого начала немало македонцев, включая президента Георге Иванова, назвавшего смену названия Македонии «преступлением», выступали против нового названия.

Министр обороны США Джеймс Мэттис, приезжавший в середине сентября в столицу Македонии Скопье, поддержал, конечно, премьера Заева, утверждавшего о наличии свидетельств многочисленных случаев подкупа избирателей, которых уговаривали не участвовать в голосовании. Сторонники премьера говорят, например, о каких-то греческих бизнесменах, которые якобы симпатизируют России и поэтому заплатили одной ультраправой македонской организации 21 тыс. долларов за то, чтобы она устраивала драки, провокации, дестабилизировала обстановку накануне референдума и тем самым снижала явку.

К слову, сам Мэттис, естественно, агитировал за смену названия Македонии, т.е. фактически вмешивался во внутренние дела независимого государства. Американский конгресс выделил сторонникам Заева на проведение референдума и обеспечение нужного результата 8 млн долларов, т.е. почти в 400 раз больше, чем мифические бизнесмены из Греции. Кстати, Guardian пишет, что Форин офис тоже поддерживал проведение референдума материально, но конкретную сумму не приводит.

Можно вспомнить и посещения Скопье Ангелой Меркель, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и еврокомиссаром по иностранной политике Федерикой Могерини, которые разъясняли македонцам, что стабильность и процветание им даст только интеграция с Западом. Они уговаривали жителей Македонии проголосовать за изменение названия и обещали молочные реки и кисельные берега как в Евросоюзе, так и в НАТО.

«Мы не хотим, чтобы Россия сделала в Македонии то же, что она сделала во многих других странах»,- заявил накануне референдума Джеймс Мэттис.

«Мы видели, как Россия долгие годы пыталась вмешиваться в демократические политические процессы, проходящие в этом регионе»,- вторил ему Йенс Столтенберг.

При этом они теперь не объясняют, почему македонцы, которые, как утверждают на Западе, в подавляющем большинстве хотят вступить и в ЕС, и в НАТО, не пришли на избирательные участки, хотя все понимают, что членство в этих организациях во многом зависело от результатов этого референдума.

«Не пытайтесь изменить эту реальность,- заявил президент Иванов в телевизионном обращении к македонцам, адресуя предупреждение противникам.- Не недооценивайте суверенную волю македонского народа. Реальность же состоит в том, что референдум провалился».

Сейчас на Западе сменили тактику и пытаются извлечь из поражения выгоду, говоря, что почти все из тех, кто участвовал в голосовании, сказали смене названия и интеграции с Западом «да».

Зоран Заев уже заявил, что продолжит свою деятельность по изменению названия Македонии, но сделать это будет непросто. Сторонники правительства утверждают, что поддержать изменения в конституции о смене названия страны готов 71 парламентарий. Между тем, для внесения изменений и поправок в главный закон Македонии необходимы голоса двух третей законодателей, т.е. как минимум 80 человек.