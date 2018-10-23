Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 23.10.2018

Италия готовится сделать России неожиданное предложение

«Expert Online» 2018
  • Италия готовится сделать России неожиданное предложение
Zuma\TASS

Рим не намерен уступать Брюсселю. В случае необходимости Италия хочет прибегнуть к помощи России.

Популистско-националистическое коалиционное правительство Италии пытается выполнять предвыборные обещания. Одним из них является обещание увеличить расходы правительства. Однако сделать это без нарушения фискальных правил Евросоюза невозможно.  

Как популистское движение «Пять звезд», так и ультраправая партия «Лига», входящие в правящую коалицию, обещали избирателям снижение налогов и увеличение социальных расходов на помощь бедным и безработным. В немалой степени именно эти обещания и принесли им победу на мартовских парламентских выборах. Однако сейчас обещания необходимо выполнять, а их выполнение ведет к очередному противостоянию с Брюсселем. 

В проекте нового бюджета Италии заложен дефицит в 2,4% от ВВП Италии, что втрое больше дефицита, о котором говорил предшественник Конте – Паоло ДжентилониЕврокомиссия возражает против предлагаемого правительством Джузеппе Конте бюджета на следующий год и требует сокращения расходной части.

Рим, однако, идти на уступки не собирается. Кабинет Джузеппе Конте отвечает, что структурный дефицит бюджета Италии будет увеличен лишь в следующем году, а, начиная с 2022 года, он начнет сокращаться. В Риме считают более важным ускорение роста экономики Италии, а не размеры дефицита.  

Сегодня Еврокомиссия отвергла проект бюджета Италии на 2019 года и попросила Рим в течение трех недель представить переработанный вариант, в котором будут учтены требования Брюсселя по части сокращения расходов. В том случае, если к середине ноября, Италия не внесет в новый бюджет требуемые изменения, ЕК оставляет за собой право прибегнуть к процедуре наказания и, в первую очередь, наложит на нее солидный штраф. Кстати, и уже произошедшее отклонение бюджета, и еще не наложенное на Рим наказание в истории Евросоюза происходят впервые. 

Между тем, экономическое и финансовое положение Италии, как обычно, оставляет сильно желать лучшего. La Stampa сообщила, что глава МВД Италии, вице-премьер Италии и лидер Лиги Марио Сальвини потребовал от премьер-министра Конте обсудить во время сегодняшних переговоров в Москве возможность покупок Россией итальянских гособлигаций. Дело в том, что ЕЦБ намерен заканчивать программу количественного смягченияИталия, по мнению экономистов, является главным бенефициарием покупки ЕЦБ гособлигаций членов еврозоны. Сейчас, по мере приближения закрытия программы, финансовая система Италии все больше ощущает давление. 

Что касается переговоров между Джузеппе Конте и Владимиром Путиным, то ожидается, что итальянский премьер обсудит европейские санкции, которые ввел Брюссель после присоединения к России Крыма, а также пригласит российского президента принять участие в международной конференции по Ливии, которая состоится 12-13 ноября в Палермо.  

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара начнет падать только по одной причине
      Курс доллара начнет падать только по одной причине
    2. Доллар — все
      Банк России отказывается от вложений в U.S. Treasury из-за антироссийских санкций. Впервые свое отношение к такому виду резервов, как американские бонды, высказал Владимир Путин
    3. Курс доллара: аналитики HSBC сделали неожиданный прогноз
      Курс доллара: аналитики HSBC сделали неожиданный прогноз