Италия готовится сделать России неожиданное предложение

Рим не намерен уступать Брюсселю. В случае необходимости Италия хочет прибегнуть к помощи России.

Популистско-националистическое коалиционное правительство Италии пытается выполнять предвыборные обещания. Одним из них является обещание увеличить расходы правительства. Однако сделать это без нарушения фискальных правил Евросоюза невозможно.

Как популистское движение «Пять звезд», так и ультраправая партия «Лига», входящие в правящую коалицию, обещали избирателям снижение налогов и увеличение социальных расходов на помощь бедным и безработным. В немалой степени именно эти обещания и принесли им победу на мартовских парламентских выборах. Однако сейчас обещания необходимо выполнять, а их выполнение ведет к очередному противостоянию с Брюсселем.

В проекте нового бюджета Италии заложен дефицит в 2,4% от ВВП Италии, что втрое больше дефицита, о котором говорил предшественник Конте – Паоло Джентилони. Еврокомиссия возражает против предлагаемого правительством Джузеппе Конте бюджета на следующий год и требует сокращения расходной части. Рим, однако, идти на уступки не собирается. Кабинет Джузеппе Конте отвечает, что структурный дефицит бюджета Италии будет увеличен лишь в следующем году, а, начиная с 2022 года, он начнет сокращаться. В Риме считают более важным ускорение роста экономики Италии, а не размеры дефицита.

Сегодня Еврокомиссия отвергла проект бюджета Италии на 2019 года и попросила Рим в течение трех недель представить переработанный вариант, в котором будут учтены требования Брюсселя по части сокращения расходов. В том случае, если к середине ноября, Италия не внесет в новый бюджет требуемые изменения, ЕК оставляет за собой право прибегнуть к процедуре наказания и, в первую очередь, наложит на нее солидный штраф. Кстати, и уже произошедшее отклонение бюджета, и еще не наложенное на Рим наказание в истории Евросоюза происходят впервые.

Между тем, экономическое и финансовое положение Италии, как обычно, оставляет сильно желать лучшего. La Stampa сообщила, что глава МВД Италии, вице-премьер Италии и лидер Лиги Марио Сальвини потребовал от премьер-министра Конте обсудить во время сегодняшних переговоров в Москве возможность покупок Россией итальянских гособлигаций. Дело в том, что ЕЦБ намерен заканчивать программу количественного смягчения. Италия, по мнению экономистов, является главным бенефициарием покупки ЕЦБ гособлигаций членов еврозоны. Сейчас, по мере приближения закрытия программы, финансовая система Италии все больше ощущает давление.