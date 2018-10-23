В Совфеде рассказали, кто на Украине попадёт под российские санкции

Валерий Васильев – заместитель главы экономического комитета верхней палаты российского парламента – предположил, кого могут коснуться экономические санкции, которые вводит наша страна в ответ на недружественные действия Украины.

По его мнению, ограничительные меры будут направлены против конкретных людей из ближайшего окружения лидера «незалежной» Петра Порошенко, которые выступают за вступление Украины в блок НАТО, передаёт РИА Новости.

Кроме того, как считает сенатор, санкции будут направлены против украинских бизнесменов, поддерживающих церковный раскол, а также против депутатов Верховной Рады, которые принимали антироссийские законы.

При этом, как считает член Совфеда, ответные российские санкции затронут и простых жителей.

«Только за последние годы экспорт из нашей страны в «незалежную» вырос примерно на 30%. Поэтому контрсанкции ощутят на себе обычные люди, что затруднит их и так непростую жизнь», – резюмировал Васильев.

Ранее сообщалось, что известный украинский политолог рассказал о массовом голоде на Украине. По его словам, жители «незалежной» вынуждены кушать макароны и хлеб, так как на другие продукты у них просто нет денег.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ, который предусматривает введение определённых экономических мер в связи с недружественными действиями Украины.

Соответствующий перечень физических и юридических лиц, в отношении которых будут применяться российские санкции, должен разработать правительство.