Die Welt: «Кто убьет королеву?»

Ангела Меркель со страхом ждет воскресенья. 28 октября в немецкой земле Гессен пройдут выборы в местный парламент. Согласно многочисленным опросам, христианских демократов на этих выборах ждет очередное поражение. Возможно, даже не поражение, а разгром. Результаты выборов в Гессене в случае поражения CDU станут новым оружием противников канцлера, требующих от нее уйти в отставку.

Хрупкая Большая коалиция в Германии вот-вот развалится. Совсем недавно ее отправили в нокдаун выборы в Баварии, вотчине младших партнеров христианских демократов Меркель – христианских социалистов Хорста Зеехофера. В Берлине еще полностью не проанализировали и не переварили результаты катастрофичных выборов в Баварии, а на носу новые выборы, на которых придется несладко уже самой CDU. Политологи предсказывают поражение нынешнему премьеру Гессена – Фолькеру Буфьеру, преданному стороннику Меркель. За христианских демократов в воскресенье готовы проголосовать 26%, почти в полтора раза меньше, чем на предыдущих выборах. Издание Wiesbadener Kurier считает, что они виноваты сами, потому что слишком долго почивали на лаврах.

В последние годы привычная компромиссная политика Ангелы Меркель, заключающаяся, если в двух словах, не в решении, а лишь в сглаживании проблем и противоречий, находит все меньше поддержки у немецких избирателей. Опросы показывают их усталость от вновь и вновь повторяющейся Большой правящей коалиции CDU/CSS с социал-демократами (SPD).

«Обеим главным немецким партиям (CDU и SPD) явно не хватает созидательных, ориентированных на будущее ответов на главные вопросы,- объясняет авторитетное издание Sueddeutsche Zeitung.- Такая ситуация может привести партию в конце концов к смерти».

Как водится по закону сообщающихся сосудов в применении его к политике, упадок одних партий приводит к подъему других. В данном конкретном случае на снижении рейтингов CDU и SPD резко нарастили рейтинги ультраправая и антимигрантская партия «Альтернатива для Германии» (AfD) и левые Зеленые.

Представители AfD, численность которой стремительно растет за счет дезертиров из обеих главных партий, благодаря недовольству простых немцев политикой открытых дверей, которую проводит Ангела Меркель, сейчас входят в ландтаги 15 из 16 земель ФРГ, а также в бундестаг.

Зеленые, кстати, сейчас входящие в правящую коалицию в Гессене на правах младшего партнера, по прогнозам, могут рассчитывать на удвоение своего предыдущего результата – 22%. Это будет даже больше 17,5% голосов, набранных ими две недели назад в глубоко консервативной Баварии.

Правящую коалицию ослабляют и постоянные в последнее время выяснения отношений по вопросу все той же политики открытых дверей и мигрантов. 2015 год, когда решение Меркель пустить в страну неограниченное количество мигрантов из Африки и Азии поддержали подавляющее большинство христианских демократов, давно остался в прошлом. Сейчас канцлеру с каждым днем все труднее доказывать свою правоту даже с учетом многочисленных уступок своим однопартийцам.

Говоря о Большой коалиции, следует упомянуть, что в Социал-демократической партии, которая в Гессене согласно опросам может рассчитывать на 20 с небольшим процентов, а в целом по стране имеет порядка 15%, все громче звучат требования рядовых членов партии о выходе из консервативной коалиции.

Сторонники Меркель считают, что причина поражения CSU в Баварии состоит в том, что партия, как попугай, взяла на вооружение антимигрантскую риторику AfD. Однако объяснить предстоящее поражение в Гессене, причем, не союзников, а свое собственное будет намного труднее.

Низкий результат Фолькера Буфьера станет очередным ударом по самой Ангеле Меркель в преддверии декабрьской конференции христианских демократов, на которой должны состояться выборы лидера партии.

Die Welt, например, считает, что поражение CDU в Гессене вполне может привести канцлера к потере всех ее постов, и не случайно подписывает редакционную статью о воскресных выборах провокационным заголовком: «Кто убьет королеву?» Ей вторит радиокомпания Hessischer Rundfunk, которая обращает внимание на то, то далеко не все земельные выборы становятся минифедеральными выборами.